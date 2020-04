Στην εντατική ο Μπόρις Τζόνσον – Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του

Στην εντατική οδηγήθηκε εσπευσμένα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός πρωθυπουργός εισήχθη το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο του St Thomas και η κατάστασή του επιδεινώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 6 Απριλίου.

Μια πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει τις αισθήσεις του. Δύο δημοσιογραφικές πηγές, του τηλεοπτικού σταθμού ITV και της εφημερίδας The Times, είπαν ότι το απόγευμα ο Τζόνσον είχε δυσκολία στην αναπνοή και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

Ζήτησε από τον Ντόμινικ Ρααμπ να τον αντικαταστήσει

Μάλιστα, ζήτησε από τον Ντομινίκ Ράαμπ να τον αντικαταστήσει, καθώς τα συμπτώματα του κορονοϊού επιμένουν και είναι ιδιαίτερα έντονα. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ είπε: «Από την Κυριακή το απόγευμα ο πρωθυπουργός είναι υπό τη φροντίδα των γιατρών στο Νοσοκομείο Σεντ Τόμας στο Λονδίνο, όπου εισήχθη με επίμονα συμπτώματα του κορονοϊού. Αυτό το απόγευμα η κατάσταση του πρωθυπουργού παρουσίασε επιδείνωση και με συμβουλή της ιατρικής ομάδας μεταφέρθηκε στην Εντατική Μονάδα του νοσοκομείου. Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ να τον αναπληρώσει στα καθήκοντά του όπου αυτό είναι απαραίτητο».

UK Prime Minister Boris Johnson, who has coronavirus, has been taken to intensive care https://t.co/hQClxR7lRt

