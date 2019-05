Στη Βρετάνη της Γαλλίας το 24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+KA2 «Feel the four seasons beyond the walls» οι εκπαιδευτικοί του 24ου Δημοτικού κ. Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, δ/ντής του σχολείου, η κ. Ζωγραφίδου Σοφία, συντονίστρια του προγράμματος και η κ. Αναστασίου Κατερίνα εκπαιδευτικός του σχολείου, στο διάστημα 07-12/05/2019, συμμετείχαν στην τελευταία συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στο La Chapelle Janson-Rennes στη Βρετάνη της Γαλλίας!

Σε ανακοίνωση του σχολείου τονίστηκε πως «το τελευταίο αυτό ταξίδι (3rd transnational meeting) ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τα σχολεία των εταίρων χωρών. Έγινε απολογισμός του προγράμματος, ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης της τελικής έκθεσης που απαιτείται να κατατεθεί στο Ι.Κ.Υ και αποχαιρετήσαμε τους αγαπημένους εταίρους και πλέον φίλους.

Γενικότερα το πρόγραμμα μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε, να ανοίξουμε τις πόρτες του σχολείου μας στην κοινωνία, να αλληλεπιδράσουμε, να γνωρίσουμε τις πρακτικές λειτουργίας των εταίρων σχολείων να γνωρίσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών της Ευρώπης.

Μετά από 6 συνολικά ταξίδια – επισκέψεις στα εταιρικά σχολεία της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας με εκπαιδευτικούς και της Κροατίας και της Τουρκίας με αποστολές μαθητών, κλείνουμε τον κύκλο των επισκέψεων έχοντας αποκομίσει, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις. Έτσι το διετές πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2019 με τίτλο «Feel the four seasons beyond the walls» που συντονίζει, συμμετέχει και πραγματοποιεί το 24ο Δημ. σχολείο φτάνει στο τέλος του!

Δουλέψαμε για το πρόγραμμα, συμμετείχαμε, δημιουργήσαμε, συντονίσαμε. Σήμερα μπορούμε να αναφέρουμε ως τα σημαντικότερα δημιουργήματα του προγράμματος την ηλεκτρονική μας εφημερίδα, το ηλεκτρονικό μας παραμύθι, το θεατρικό μας έργο και το DVD που δημιουργήσαμε με αυτό, το ημερολόγιο του 2019, τη σύσταση της περιβαλλοντικής – Erasmus ομάδας μας, τη δημιουργία του σχολικού μας κήπου, τις περιβαλλοντικές εξορμήσεις και δράσεις του σχολείου…

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ολοκληρώνει τη διετή διάρκειά του τον Οκτώβριο του 2019, είχε σαν συντονιστή το σχολείο μας. Με κέφι και με αίσθημα ευθύνης συνολικά σαν οργανισμός το σχολείο μας, ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του γενικού συντονισμού και έτσι είμαστε ακόμη πιο ικανοποιημένοι που όλοι οι στόχοι του επιτεύχθηκαν.

Τον προσεχή Οκτώβριο θα παρουσιάσουμε σε ανοιχτή έκθεση τα «έργα και τις ημέρες» του προγράμματος… Θα έχουμε έτσι την χαρά να επικοινωνήσουμε την εμπειρία μας!».