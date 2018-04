Στη Βουλγαρία μέσω Εράσμους το 24ο Δημοτικό Βόλου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο ταξίδι στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που πραγματοποιεί το σχολείο με τίτλο «Feel the four seasons beyond the walls».

Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί κ. Ζωγραφίδου Σοφία, συντονίστρια του προγράμματος, και η κ. Βεργούλια Αποστολία, εκπαιδευτικός του σχολείου, επισκέφθηκαν το σχολείο «Hristo Smirnenski Primary School» στην πόλη Rakovski στην επαρχία Plovdiv (Φιλιππούπολη) Βουλγαρίας.

Οι εκπαιδευτικοί των 6 σχολείων των εταίρων χωρών, (Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Τουρκίας, Κροατίας) έτυχαν θερμής υποδοχής από τη διεύθυνση και τον σύλλογο διδασκόντων του εταιρικού σχολείου της Βουλγαρίας, από τον δήμαρχο της πόλης και την υπεύθυνη δημοτική σύμβουλο για θέματα παιδείας.

Η κάθε χώρα παρουσίασε την πορεία του προγράμματος στο σχολείο της.

Το πρόγραμμα που βασίζεται στο «Outdoor learning» και είχε ως τίτλο «Joint Staff Teacher Training» ήταν πλούσιο σε ενημέρωση των εταίρων εκπαιδευτικών. Παρουσιάστηκε η πορεία του προγράμματος στο e-twinning και η ηλεκτρονική εφαρμογή Kahoot, Art and Graft workshop, cooking workshop, εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και το απόλαυσαν στο μέγιστο βαθμό.

Από την επίσκεψη βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει κα η ξενάγηση στην Φιλιππούπολη μια πόλη ελληνική -η πόλη του Φιλίππου- με μακρά ιστορία και φυσικά στην πρωτεύουσα Σόφια όπου οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στο Βουλγαρικό κοινοβούλιο.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με επίσκεψη τον Μάιο στην Κροατία στην οποία θα συμμετέχουν και μαθητές του σχολείου.