Στη Σκιάθο για διακοπές Κερτ Ράσελ και Γκόλντι Χόουν

Για ακόμη μια χρονιά ο Κέρτ Ράσελ και η Γκόλντι Χόουν απολαμβάνουν το ελληνικό καλοκαίρι στη Σκιάθο. Στο αγαπημένο τους νησί, οι Χολιγουτιανοί σταρς έφθασαν πριν από λίγα 24ωρα με ιδιωτικό αεροπλάνο και κατέληξαν σε βίλα στις Αχλαδιές, εκεί που μένουν κάθε χρόνο.

Ο 72χρονος Ράσελ και η 78χρονη Χόουν είναι μαζί από το 1983 και η αγάπη τους παραμένει ανέπαφη στον χρόνο. Η πρώτη τους γνωριμία έγινε στα γυρίσματα της μουσικής ταινίας «The One and Only, Genuine, Original Family Band» το 1968. Ξεκίνησαν, όμως, να βγαίνουν το 1983 όταν ξαναβρέθηκαν στα γυρίσματα της ρομαντικής κομεντί, «Swing Shift». Οι δύο ηθοποιοί επιλέγουν κάθε χρόνο τη θάλασσα του Αιγαίου και απολαμβάνουν τον ήλιο, το τοπίο της Σκιάθου και τις τοπικές σπεσιαλιτέ.

Οι δύο ηθοποιοί είναι . Παράλληλα οι δύο διάσημοι ηθοποιοί δεν θα παραλείψουν να κάνουν μικρές εξορμήσεις στα διπλανά νησιά, έχοντας πάντα ως βάση τη Σκιάθο και τις φυσικές της ομορφιές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα