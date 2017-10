Στη Σκιάθο το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με δράσεις κατά της πλαστικής σακούλας

To Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS πρόκειται να επισκεφθεί τη Σκιάθο το διάστημα 9-13 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος A.S.A.P. (Active Skiathos Against Plastic bag), με δράσεις στοχευμένες στην ενημέρωση των πολιτών και στην ενεργό συμμετοχή τους στην προοπτική μείωσης της πλαστικής σακούλας στο νησί. To πρόγραμμα A.S.A.P. χρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία BeMed – Beyond Plastic Med, το Ίδρυμα του πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό, το Ίδρυμα Thalassa, τον Δήμο Σκιάθου και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, υποστηρίζεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Σκιάθος» και υλοποιείται από τον Μάιο 2017 έως τον Ιούνιο 2018.

Πιο συγκεκριμένα, το διάστημα 10-13 Οκτωβρίου, ειδικά καταρτισμένη συνεργάτης του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε σχολεία της Σκιάθου, με άξονα το εγκεκριμένο από το Υπουργείο πρόγραμμα «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η πλαστική σακούλα…». Στη διάρκεια των παρουσιάσεων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν με διαδραστικό τρόπο για τις επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και να ανακαλύψουν πρακτικές με τις οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωσή της.

Το απόγευμα της Τετάρτης 11 Οκτωβρίου, στις 6, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι του Δήμου Σκιάθου με τίτλο «Ανοιχτή συζήτηση για μια Σκιάθο χωρίς πλαστικές σακούλες». Στο εισαγωγικό τμήμα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη παρουσίαση του προγράμματος A.S.A.P. και των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση της πλαστικής σακούλας για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η βασική ενότητα της εκδήλωσης θα έχει συμμετοχικό χαρακτήρα, καθώς οι ίδιοι οι παραβρισκόμενοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους σε σχέση με την πλαστική σακούλα, τις ανησυχίες ή δυσκολίες τους απέναντι στην προοπτική μείωσής της και θα συνδιαμορφώσουν Σχέδιο Δράσης για την «επόμενη μέρα» της συγκεκριμένης συσκευασίας στο νησί της Σκιάθου.

Τέλος, το πρωί και το απόγευμα της Τρίτης 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν, αντίστοιχα, συμβολικός καθαρισμός παραλίας και ενημερωτική δράση δρόμου (street event) σε κεντρικό σημείο της πόλης.