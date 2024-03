Στη Ρώμη μαθητές του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας για το πρόγραμμα ERASMUS+ VET ΚΑ1

Από τη Ρώμη της Ιταλίας, επέστρεψε την Τρίτη 5 Μαρτίου, μια ακόμη εκπαιδευτική ροή, για το σχολικό έτος 2023-2024, του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Βόλου που συμμετείχε σε πρόγραμμα ERASMUS+ VET ΚΑ1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορούσε σε κινητικότητα μαθητών για επιμόρφωση και απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων στο εξωτερικό, είχε ως θέμα:

“Environmental And Land Planning: New Professionalism For Environmental Protection And Prevention Of Natural Risks”

“Περιβαλλοντικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός: Νέος Επαγγελματισμός για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Πρόληψη των Φυσικών Κινδύνων.”

(Project code: 2023-1-EL01-KA121-VET-000135182),”

Στο πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από 19/2/2024 έως 4/3/2024, συμμετείχαν 3 συνοδοί καθηγητές και 14 μαθητές από την Β’ και Γ’ τάξη. Οι συμμετέχοντες απόκτησαν πολύτιμες δεξιότητες και εις βάθος γνώση στον τομέα της οικολογίας και της χωροταξίας.

Την εκπαίδευση των μαθητών ανέλαβε η ο εκπαιδευτικός οργανισμός INFOL, σταθερός και έμπιστος συνεργάτης του 2ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας. Πιστή στις υποσχέσεις της, δεν αρκέστηκε σε μονοδιάστατη εκπαίδευση στους ιδιωτικούς χώρους της εταιρείας, αλλά έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να επισκεφθούν τους χώρους συνεργαζόμενων φορέων, σχετικούς με την προώθηση βιολογικών προϊόντων, την βιωσιμότητα, την συλλογική πρωτογενή πρόληψη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επίσκεψη των μαθητών σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με την συλλογή, την παρασκευή και προώθηση προϊόντων βιολογικής προέλευσης, έδωσε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή, να συζητήσουν και να κατανοήσουν νέους όρους που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην καθημερινότητά μας, όπως η έννοια της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας.

Το απολύτως φυσικό φαγητό (Real food), οι τροφές που παράγονται με ορθή, αργή και φυσική διεργασία (Slow και όχι fast food) και τα προϊόντα ή πρώτες ύλες που συλλέγονται πολύ κοντά και γύρω από το σημείο πώλησής τους, αποτέλεσαν το έναυσμα για ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές συζητήσεις και προσεγγίσεις.

Συναρπαστική υπήρξε η επίσκεψη στο επιστημονικό κέντρο ARPA Lazio, έναν δημόσιο φορέα που πραγματοποιεί τεχνικο-επιστημονικές δραστηριότητες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της συλλογικής πρωτογενούς πρόληψης. Οι μαθητές μετά την θεωρητική ενημέρωσή τους από τους επιστήμονες του κέντρου, επισκεφτήκαν τα επιμέρους επιστημονικά εργαστήρια και παρακολούθησαν δια ζώσης μετρήσεις και ελέγχους του νερού, των αποβλήτων, των τροφίμων κ.λ.π., κάνοντας χρήση διαφόρων μεθόδων από παραδοσιακές χημικές έως φασματογραφίες και ανίχνευσης DNA.

Επιδεικνύοντας μοναδικό πνεύμα συνεργασίας και συνεχή αναζήτηση για επιπλέον γνώση, έλαβαν μέρος σε μια εμπειρία που όχι μόνο εμπλούτισε την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση αλλά συνέβαλε επίσης στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών που αφοσιώνονται στην προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη των φυσικών κινδύνων.

Επειδή όμως, Erasmus δεν σημαίνει μόνο ακαδημαϊκή εκπαίδευση αλλά και κοινωνική-πολιτιστική, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την όμορφη πόλη της Ρώμης και να διδαχθούν από την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της. Η ζεστή φιλοξενία και η άψογη οργάνωση πολιτιστικών επισκέψεων, με συνοδεία επαγγελματιών ξεναγών σε χώρους και σημεία ορόσημα της ιταλικής πρωτεύουσας, δημιούργησαν στην ομάδα κλίμα χαράς και ευφορίας.

Επίσης, ένα μεγάλο χειροκρότημα στους μαθητές, που πιστοί στο κοινωνικό τους καθήκον και στην «παράδοση» που δημιούργησαν εδώ και χρόνια οι συμμαθητές τους, συσκεύαζαν και παρέδιδαν στους άστεγους το φαγητό που περίσσευε από το πλούσιο δείπνο που τους παρείχε το πρόγραμμα, σκορπίζοντας έτσι την ελπίδα ότι μπορούν να ηγηθούν ενός καλύτερου κόσμου από αυτόν που θα κληρονομήσουν.