Στη φυλακή ο πατέρας, στο ορφανοτροφείο η κόρη λόγω μιας ζωγραφιάς υπέρ της Ουκρανίας

Μια ιστορία που μοιάζει να είναι βγαλμένη από σενάριο ταινίας εξελίσσεται στη Ρωσία με πρωταγωνιστές ένα 11χρονο κορίτσι και τον πατέρα της.

Η Μαρία, μαθήτρια της 6ης τάξης αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ένα «πατριωτικό» μάθημα στο σχολείο και έκανε διάφορες ζωγραφιές που έδειχναν ρουκέτες να εκτοξεύονται πάνω σε μια οικογένεια που στεκόταν κάτω από μια ουκρανική σημαία. Σε άλλη ζωγραφιά έγραφε «Δόξα στην Ουκρανία!».

Οι υπεύθυνοι του σχολείου κάλεσαν την αστυνομία, η οποία ανέκρινε το κορίτσι και απείλησε τον πατέρα της. Έγινε έρευνα στην οικογένεια και Αλεξέι Μοσκαλιόφ συνελήφθη για σχόλια κατά του ρωσικού στρατού είχε κάνει στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης Odnoklassniki.

Συγκεκριμένα, ένα από τα σχόλια που φέρεται να έκανε ήταν πως αποκάλεσε «βιαστές» τον ρωσικό στρατό, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχτηκαν κατά αμάχων στην Μπούτσα της Ουκρανίας. Σαν αποτέλεσμα, του πέρασαν χειροπέδες, ενώ η 11χρονη Μαρία οδηγήθηκε σε ορφανοτροφείο.

Russian student's anti-war drawing leads to father's arrest and daughter's potential shelter placement.

Alexey Moskalyov, the father of Masha Moskalyova, a sixth-grader from Russia's Tula region, has been apprehended by the police following a major uproar…

