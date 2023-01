Στη διεθνή έκθεση τουρισμού FITUR της Ισπανίας ο Δήμος Σκιάθου

Για πρώτη φορά ο Δήμος Σκιάθου συμμετέχει στη διεθνή έκθεση τουρισμού FITUR της Ισπανίας, που διοργανώθηκε το διάστημα 18-22 Ιανουαρίου 2023, στη Μαδρίτη, σε στόχο το άνοιγμα του προορισμού στην τουριστική αγορά της Ιβηρικής χερσονήσου. Ο Δήμος Σκιάθου συμμετείχε στην έκθεση ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, και εκπροσωπήθηκε από τον Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ματούλα Παπαδούλια και τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Διαμαντή Μαθηνό. Στην προγραμματισμένη συνάντηση με τον Gerard Budesca εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας Vueling, συζητήθηκε το ενδεχόμενο της αεροπορικής σύνδεσης της Σκιάθου με την Βαρκελώνη, για το 2024. Η προσέγγιση με την αεροπορική εταιρεία γίνεται με την υποστήριξη της FRAPORT και ιδιαίτερα της Κατερίνας Πολλάτου Γενικής Διευθύντριας Αεροπορικού Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης της Fraport Greece. Το άνοιγμα σε νέες αγορές είναι στοίχημα για τη δημοτική αρχή, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού.

Με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Zurab Pololikashvili και της ομάδας που έχει αναλάβει το project της συνεργασίας του Δήμου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, ο οποίος έχει έδρα την Μαδρίτη. Στη συνάντηση εργασίας με τον επικεφαλή της ομάδας που υποστηρίζει τον Δήμο Marcel Leijer και τον Νίκο Γκολφινόπουλο υπεύθυνο του προγράμματος τεχνικής υποστήριξης του Δήμου, έγινε απολογισμός της μέχρι τώρα δράσης και συζητήθηκαν τα επόμενα στάδια του προγράμματος, αλλά και η συνδιοργάνωση δράσεων στη Σκιάθο το ερχόμενο καλοκαίρι με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα.Ο Δήμος Σκιάθου είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας που συνάπτει απευθείας συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ), μια πρωτοβουλία για την οποία βραβεύθηκε την Δευτέρα 16 Ιανουρίου στο θεσμό Best City Awards, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και των Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλίας. Με αφορμή τη συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας συνεχάρη δημόσια τον Δήμο Σκιάθου με tweet και Instagram post συγκεκριμένα ανέφερε “At FITUR 2023 I meet Mayor of Skiathos Island Thodoris Tzoumas. Congratulations for developing a tourism offer that benefits residents, visitors and the natural & cultural heritage”, στη συνάντηση έγινε αναφορά στο δελτίο τύπου του ΠΟΤ https://www.unwto.org/news/unwto-fitur-2023-investing-in-a-diverse-sustainable-future-for-tourism.



Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ισπανία Ηλία Φωτόπουλο, με στόχο τη συνεργασία στην προσπάθεια του ανοίγματος στην τουριστική αγορά της Ισπανίας. Ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική για τη συνέχεια της προσπάθειας, είναι η συνεργασία με την Διευθύντρια του γραφείου του ΕΟΤ στην Ισπανία Καλλιόπης Κουρούσια, με την οποία ο Δήμος θα σχεδιάσει δράσεις προβολής του προορισμού.

“Η πρώτη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην κορυφαία έκθεση FITUR για εισερχόμενες και εξερχόμενες αγορές στην Ιβηρική χερσόνησο και την Αμερική, δημιούργησε μια σταθερή βάση για θετικά αποτελέσματα για το άνοιγμα στην ισπανική αγορά. Με ισχυρές συνεργασίες και στρατηγικής συμμασίας συνέργιες, συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά και αφοσίωση, για το καλό του τόπου και των δημοτών μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Zurab Pololikashvili, και τον Νίκο Γκολφινόπουλο για την συνεργασία με τον Δήμο Σκιάθο, τον Υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλοα και την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη για την έμπρακτη και σημαντική υποστήριξη στις δράσεις του Δήμου, την Πρόεδρο του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη για την τεχνική υποστήριξη όποτε ζητήθηκε από τον Δήμο, τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Ισπανία Ηλία Φωτόπουλο, την Κατερίνα Πολλάτου Γενική Διευθύντρια της Fraport για την πολύτιμη συνεργασία, την Διευθύντρια του ΕΟΤ Ισπανίας Καλλιόπη Κουρούσια για την υποστήριξη.” δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου.