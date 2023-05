Στέψη βασιλιά Καρόλου: Συνελήφθησαν μέλη αντιμοναρχικής ομάδας σε διαμαρτυρία στο Λονδίνο

Έξι άτομα συνελήφθησαν στο Λονδίνο, στο πλαίσιο αντιμοναρχικής διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ, απ’ όπου και αναμένεται ότι θα περάσει η πομπή με τον βασιλιά Κάρολο.

Σύμφωνα με μέλη της οργάνωσης Republic, που διοργάνωσε τη διαμαρτυρία, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο αρχηγός της ομάδας.

Organisers of the #NotMyKing protest have been arrested – police won't say what for https://t.co/D3Io5Nha4x

— Republic (@RepublicStaff) May 6, 2023