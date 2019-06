Στέλιος Βαμβακάρης: Το τελευταίο «αντίο» στον δεξιοτέχνη του μπουζουκιού (pics)

Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία πλήθους κόσμου και αρκετών σημαντικών καλλιτεχνών του μουσικού χώρου, τελέστηκε η κηδεία του 72χρονου δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Στέλιου Βαμβακάρη στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, το μεσημέρι της Πέμπτης (20/6).

Ανάμεσα στον κόσμο που ήταν εκεί και αποχαιρέτισε τον δευτερότοκο γιο του Μάρκου Βαμβακάρη ήταν ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγο του Άννα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σεμίνα Διγενή, ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο Λάκης Χαλκιάς, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και αρκετοί ακόμα.

Παράλληλα, ένα από τα στεφάνια που κατατέθηκαν στη μνήμη του Στέλιου Βαμβακάρη ήταν της Καίτης Γκρέυ που έγραφε: «θα σε θυμάμαι πάντα γιατί ήσουν το καλύτεροι παιδί», ενώ του Μάκη Μάτσα είχε πάνω του τις λέξεις: «Στον Στέλιο διάδοχο του μεγάλου μας Μάρκου».

Ο Στέλιος Βαμβακάρης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1947. Ήταν επαγγελματίας μουσικός από την ηλικία των δώδεκα ετών, όταν και ξεκίνησε στο πλευρό του πατέρα του, Μάρκου, και συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς του ρεμπέτικου.

Εκτός από τη δουλειά του στο λαϊκό τραγούδι, ο Στέλιος Βαμβακάρης ήταν από τους πρωτοπόρους μουσικούς που ασχολήθηκαν με τις κοινές ρίζες των Αμερικάνικων blues και του μπουζουκιού. Χρησιμοποιώντας διαφορετικά κουρδίσματα του τρίχορδου μπουζουκιού, τα λεγόμενα ντουζένια (καραντουζένι, ντουζένι της ψυχής, ντουζένι του σολ κ.α.) έγραψε τραγούδια με αυστηρά προσωπικό στυλ που μοιάζει με ένα ιδιαίτερο κράμα πειραιώτικου ρεμπέτικου και blues.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1988, ηχογράφησε με τον Louisiana Red το δίσκο/CD «Το μπλουζ συναντά το Ρεμπέτικο» (εταιρία: «Έβδομη Διάσταση»), που περιέχει 8 blues κομμάτια με μπουζούκι και μπαγλαμά. Το 1994, έγραψε μουσική για τον δίσκο «Ρομαντικοί Παραβάτες – Η Φαντασία στην Εξουσία», ο οποίος ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο ήχο του.

Η καλλιτεχνική αξία του ιδιαίτερου ύφους της μουσικής του έχει αναγνωριστεί και από τη διεθνή blues κοινότητα. Σε φεστιβάλ στη πόλη Φάλον (Σουηδία) έπαιξε μαζί με τον Τζον Λι Χούκερ και το 2003, στο φεστιβάλ «World Got The Blues» στο Λονδίνο με τον Taj Mahal και την Cesaria Evora. To 2010, έπαιξε στο Palais des Beaux Arts στο Βέλγιο μπροστά σε δύο χιλιάδες άτομα στο φεστιβάλ «Balkan Trafik».

Είχε ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσμου, όπου παρουσίασε τα τραγούδια του, αλλά και τραγούδια του πατέρα του Μάρκου. Είχε συνθέσει μουσική για τον κινηματογράφο, όπως για την ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου «Μια μέρα τη νύχτα», αλλά και για θεατρικά έργα. Πολλά αξιόλογα τραγούδια του, σε στίχους δικούς του, του πατέρα του αλλά και σημαντικών ποιητών και στιχουργών όπως ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, και ο Λευτέρης Χαψιάδης δεν έχουν κυκλοφορήσει στη δισκογραφία.

Πηγή: Έθνος

Φωτογραφίες: Eurokinissi/Στέλιος Μισινας