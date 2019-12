Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προκλητική η συμφωνία Λιβύης και Τουρκίας

Aπρόσμενη, αλλά ισχυρή θέση υπέρ της Ελλάδας, έλαβε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την παράνομη συμφωνία της Τουρκίας και της Λιβύης. Απαντώντας σε ερώτηση του Έθνους και του hellasjournal.com, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου των Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία προκλητική, που έχει προκαλέσει εντάσεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα δήλωσε τα εξής: «Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παίρνουν γενικά θέση στις διαφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών, καλούμε όλες τις πλευρές να απέχουν από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο να αυξήσουν τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο σε μια ευαίσθητη χρονικά στιγμή».

Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν τον κίνδυνο η σύγκρουση στη Λιβύη να λάβει ευρύτερες περιφερειακές διαστάσεις και την επείγουσα ανάγκη να εργαστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας λύσης. Ειδικότερα, η ανακοίνωση ενός υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης για την οριοθέτηση μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης της Λιβύης (GNA) έχει προκαλέσει εντάσεις στην περιοχή, δεν είναι χρήσιμη και είναι προκλητική. Σημειώνουμε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από το Λονδίνο, υποστήριξε για μία ακόμη φορά την Τουρκία, ακόμα και την απόφασή της να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400.

Η ανακοίνωση στα αγγλικά

While the United States generally does not take a position on other states’ maritime boundary disputes, we call on all parties to refrain from all actions that risk heightening tensions in the Eastern Mediterranean at this sensitive time. These developments highlight the risk of the Libyan conflict taking on wider regional dimensions and the urgent need for all interested parties to work toward a negotiated solution. In particular, the announcement of a signed Turkish-GNA delimitation memorandum of understanding has raised tensions in the region and is unhelpful and provocative.

Πηγή: Έθνος