Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ταύρος» στη Μαδρίτη πέρασε στους «16»

Την πρόκριση τους στους 16 καλύτερους τενίστες στο ATP της Μαδρίτης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς δείχνοντας πως βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Ο 20χρονος τενίστας Νο9 στην παγκόσμια κατάταξη νίκησε 6-2, 7-5 τον Γάλλο Αντριάν Μανναρίνο (Νο56) και προκρίθηκε στον Γ΄γύρο του τουρνουά. Με 22 γουίνερς πόντους, 6 άσσους και τέσσερα μπρέικ στο σερβίς του πήρε τη νίκη.

Ο Τσιτσιπάς δέχτηκε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ αλλά έφερε γρήγορα στα ίσια το ματς ισοφαρίζοντας με δικό του μπρέικ σε 1-1. Με δύο ακόμα μπρέικ στο 6ο γκέιμ έκανε το 4-2 και στο 8ο γκέιμ με το οποίος πήρε απόσταση ασφαλείας 6-2 κλείνοντας το 1ο σετ 6-2 σε 35 λεπτά.

Κλειστό ήταν στο ξεκίνημα το 2ο σετ σετ. Ο Τσιτσιπάς έχασε ευκαιρία για μπρέικ στο 4ο σετ αλλά ο Γάλλος κράτησε και ισοφάρισε 2-2 αλλά στη συνέχεια ο Ελληνας τενίστας περίμενε την ευκαιρία για να επικρατήσει χωρίς περιπέτειες και με οικονομία δυνάμεων. Αυτή δόθηκε στο 12ο γκέιμ όπου ο Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ και ματς πόιντ μετά από λάθος του Γάλλου. Το σετ έκλεισε 7-5 και ο Τσιτσιπάς έκλεισε τη νίκη σε 78 λεπτά.

Stefanos Tsitsipas moves on in Madrid! 🇬🇷

Six consecutive wins on clay, he defeats Adrian Mannarino 6-2 7-5.#MMOpen 🇪🇸 pic.twitter.com/P7L4JO4neA

