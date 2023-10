Στέφανος Κασσελάκης και Τάιλερ: Σήμερα ο γάμος του ζευγαριού στη Νέα Υόρκη

Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατόπιν ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας, παράλληλα βεβαίως με την επίμοχθη προσπάθεια για την επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση -αυτά είναι τα βασικά στάδια στη ζωή κάθε υπεύθυνου Έλληνα άντρα. Και μολονότι εκείνος όρισε τη δική του χρονική ακολουθία, ανατρέποντας τη συνήθη και καθιερωμένη σειρά των κρίσιμων σταθμών στη διαδρομή του βίου του, ο Στέφανος Κασσελάκης επιβεβαιώνει δια του γάμου του με τον σύντροφό του, Τάιλερ ΜακΜπέθ, ότι δεν παρεκκλίνει καθόλου από το συμβατικό άρρεν πρότυπο, όπως αυτό το αντιλαμβάνεται η πλειονότητα των Ελλήνων.

Πρώτα, λοιπόν, παντρεύεται -σήμερα στη Νέα Υόρκη- και κατόπιν θα καταταγεί στο στρατό ο κ. Κασσελάκης, έτσι ώστε κατόπιν να αφοσιωθεί απερίσπαστος στα καθήκοντά του ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και de facto ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αποτελεί κοινό μυστικό, άλλωστε, ότι επιτυχημένος πολιτικός χωρίς διαφανή και συμβατική προσωπική/οικογενειακή ζωή δεν νοείται. Οπότε, με το γάμο του ο Στέφανος Κασσελάκης κλείνει και αυτή τη σημαντική εκκρεμότητα.

Και παρόλον ότι ως προς την τέλεση του γαμηλίου μυστηρίου τηρήθηκε απόλυτη σιγή και μυστικότης έως τη στιγμή που ο ίδιος ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο στους εν ΣΥΡΙΖΑ συντρόφους του, ο Στέφανος Κασσελάκης αποδεικνύεται υποδειγματικά συνεπής προς την ηθική υποχρέωση -και δη κατά την πλέον παραδοσιακή, έως και συντηρητική ακόμα ακόμα έννοια- να αποκαταστήσει και επισήμως τον άντρα με τον οποίον σκοπεύει να περάσει το υπόλοιπον του βίου του.

Οι οικείοι του ζευγαριού, τα μέλη της οικογένειας και οι στενοί φίλοι των κ.κ. Κασσελάκη και ΜακΜπέθ πιθανότατα δεν θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν όσα υπέροχα αναπέμπει σε τέτοιες ευτυχείς περιστάσεις το κείμενο της γαμήλιας ακολουθίας κατά την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, δηλαδή λόγια συγκλονιστικά όπως «μη μόνον είναι τον άνθρωπον επί της γης. Σύζευξον αυτοὺς [σσ: το ζεύγος που παντρεύεται] εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις σάρκα μίαν. Χάρισαι αυτοίς καρπόν κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυσιν» κ.λπ. Ανεξαρτήτως όμως του τελετουργικού καθαυτού, ουδείς αμφιβάλλει ότι ο σημερινός γάμος -όχι βεβαίως «εν Κανά της Γαλιλαίας» μιας και σε εκείνα τα μέρη συντελείται πολεμικός όλεθρος στην παρούσα φάση, αλλά στη Νέα Υόρκη- θα μείνει αλησμόνητος για τους προνομιούχους παρισταμένους.

Η ένωση με τα δεσμά του γάμου έπεται του συμφώνου συμβίωσης, σαν μία ακόμη πιο ισχυρή ταύτιση στην κοινή μοίρα εφεξής, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους καταφανώς ερωτευμένους, όπως οι κ.κ. Κασσελάκης και ΜακΜπέθ. Εξάλλου, μέρος της επικοινωνιακής τακτικής του Στέφανου Κασσελάκη από την αρχή της εμφάνισής του στην καθ’ ημάς πολιτική σκηνή, ήταν η ξεκάθαρη και ανοιχτή παραδοχή ότι, όχι μόνον αυτοπροσδιορίζεται ως ομοφυλόφιλος, αλλά και βρίσκεται σε σταθερή σχέση με τον Αμερικανό σύντροφό του.

Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο Τάιλερ ΜακΜπέθ βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του άντρα του, σε κάθε εμφάνισή τους, είτε στη δημόσια είτε στην ιδιωτική πτυχή του βίου τους. Μόνιμα χαμογελαστός και απαρέγκλιτα περήφανος για όσα επιτυγχάνει ο κατά 4 χρόνια μεγαλύτερος σύντροφός του, ο 31 ετών κ. ΜακΜπέθ έχει ήδη καταστεί πασίγνωστος και δημοφιλής αφ’ εαυτού. Άλλωστε, όπως έχει τονίσει ο Στέφανος Κασσελάκης ήδη από την πρώτη επινίκια ομιλία του ως νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «ο Τάιλερ έχει πολλά να προσφέρει στον τόπο μας».

Αν μη τι άλλο, ο Τάιλερ ΜακΜπέθ έχει πολλά να προσφέρει στην Ελλάδα και την αλλαγή των στερεοτύπων περί ταυτότητας φύλου κ.λπ, ακόμη και εάν δεν κάνει απολύτως τίποτα: Αρκεί που θα εμφανιστεί πχ στην επόμενη δεξίωση της Προέδρου της Δημοκρατίας, προς τιμήν κάποιου υψηλού αλλοδαπού επισκέπτη ή επ’ ευκαιρία της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ως ο πρώτος στην ιστορία νόμιμος ομόφυλος σύζυγος Έλληνα πολιτικού ηγέτη.

Ως προς την μέχρι στιγμής πορείας της σχέσης τους, όλα όσα θα ήθελε να γνωρίζει κάποιος για το πώς ο Στέφανος γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Τάιλερ και τούμπαλιν, περιλαμβάνονται στην εκτενέστερη συνέντευξη που έχουν δώσει οι δυο τους και αναφέρονται με λεπτομέρειες στα προσωπικά τους. Η συνέντευξη αυτή παραχωρήθηκε στο περιοδικό Antivirus τον Ιούλιο του 2023, όταν ακόμη ο κ. Κασσελάκης ήταν απλώς ένα καινούργιο πρόσωπο που πλαισίωνε τον Αλέξη Τσίπρα.

Από το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αξίζει να μνημονευτούν, σε συνάφεια με το σημερινό γάμο, τα ακόλουθα αποσπάσματα από τις εξομολογήσεις των κ.κ. Κασσελάκη και ΜακΜπέθ:

«Το πρώτο μου coming out [σσ: λέει ο Στέφανος Κασσελάκης] έγινε πριν από 4 χρόνια, στα 31 μου, όταν το είπα στον Τάιλερ. Στην Αμερική, όταν είσαι 31 και κάνεις coming out, σου λένε ‘Oh my god, that’s late’ («Ω Θεέ μου, είναι αργά»). Αυτή ήταν η πρώτη φορά για μένα. Έως τότε, το ζήτημα των σεξουαλικών προτιμήσεών μου το είχα θάψει. Είχα και σχέση με μια κοπέλα από τα 21 μέχρι τα 26, μετά το πανεπιστήμιο. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως bi, απλώς κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο ρευστά. Όσο όμως μεγάλωνα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα τον προσανατολισμό μου. Μάλιστα, το οξύμωρο ήταν ότι είχα καλή σχέση με την κοπέλα. Έτσι, το 2019, πήρα την απόφαση να ζητήσω βοήθεια και να απευθυνθώ σε άτομα ψυχικής υγείας με εμπειρία στα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα.

» Έως τότε κανείς δεν ήξερε κάτι, ίσως μόνο ένας φίλος μου από το γυμνάσιο, με τον οποίο είχαμε μεγαλώσει μαζί. Κατόπιν γνώρισα τον Τάιλερ. Έπεφτα πάνω του σε διάφορα μέρη στη Νέα Υόρκη -στο γυμναστήριο, στα Starbucks, στο δρόμο, κ.λπ. Μετά από κάποια φάση που αρχίζεις να βλέπεις ένα άτομο τόσες φορές, το χαιρετάς. Κάποια στιγμή έτυχε να περπατάμε μαζί φεύγοντας από το γυμναστήριο. Εγώ δεν ήξερα τι να πω και αποφάσισα να βάλω τα ακουστικά μου. Τότε εκείνος με άγγιξε και με ρώτησε αν μένω στη γειτονιά. Και έτσι αρχίσαμε να μιλάμε.

» Δεν ήμουν καθόλου ανοιχτός με τη σεξουαλικότητα σου όταν γνωριστήκαμε, είδα όμως έναν άνθρωπο-διαμάντι από πλευράς καρδιάς και προσωπικότητας. Κάποια στιγμή και αφού κάναμε παρέα, τον θυμάμαι να προσπαθεί να με ψαρέψει. Ρώτησε τη γνώμη μου για τα παιδιά. Του απάντησα πως κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω. Στη συνέχεια μου εξήγησε ότι στη δική του την περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να το σχεδιάσεις καλά. Κατάλαβα τι εννοούσε. ‘Γιατί λες μόνο για τη δική σου περίπτωση; Το ίδιο ισχύει και στη δική μου περίπτωση’ αποκρίθηκα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το είπα ανοιχτά.

» Ακόμα και πριν ξεκινήσουμε τη σχέση μας επίσημα ως ζευγάρι (πέρασαν δύο μήνες), τον σύστησα στους φίλους μου. Πήγε πολύ καλά. Θα έλεγα επίσης ότι πήγε εξαιρετικά όταν σύστησα τον Τάιλερ στην οικογένειά μου – για τα ελληνικά δεδομένα. Για τα αμερικανικά όχι τόσο. Το σημαντικό είναι όμως ότι οι δικοί μου το αποδέχτηκαν. Η μητέρα μου στην αρχή, αν και καθηγήτρια στην οδοντιατρική σχολή στο UPENN με εμπειρία στο diversity training, είχε την αντίδραση πως ‘ΟΚ, περνάς μια φάση’. Ο πατέρας μου για 2-3 εβδομάδες απλά δεν ήθελε να μιλήσει για το θέμα. Δεν ήθελε να κάνουμε καμία συζήτηση επ’ αυτού. Ευτυχώς, όμως, αυτό δεν κράτησε πολύ. Έκτοτε, λατρεύουν τον Τάιλερ, η μητέρα μου άλλο που δεν θέλει από το να κάνουμε παιδιά και να μπορεί να έρχεται να μας βοηθάει.

» Το να αποκτήσουμε παιδιά είναι κάτι που θα το θέλαμε πολύ. Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης στην Αμερική και αυτό που σχεδιάζουμε τώρα, είναι να κάνουμε παιδιά με παρένθετη μητέρα. Όμως με στενοχωρεί ότι στην Αμερική μπορεί να κάνουμε παιδιά και οικογένεια που δεν θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα».

Ειδικά για το ζήτημα της απόκτησης τέκνων, οι απόψεις του κ. Κασσελάκη πυροδότησαν πρόσφατα θυελλώδεις αντιδράσεις. Προσωπικότητες με ευρεία αναγνώριση και επιρροή, όπως ο πρώην υπουργός κ. Θάνος Πλεύρης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κα Έλενα Ακρίτα, ο ποινικολόγος κ. Αλέξης Κούγιας μεταξύ άλλων, επέκριναν δριμύτατα τον Στέφανο Κασσελάκη. Τονίζοντας ότι η προπαραγγελία του φύλου είναι ηθικά και ιδεολογικά απαράδεκτη, επικίνδυνη, ρατσιστική κ.ο.κ. Το ίδιο και η αντίληψη των παιδιών σαν «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» των όποιων γονέων τους. Αλλά ακόμη και η ίδια η παρένθετη κυοφορία για λογαριασμό ομόφυλων ζευγαριών απλώς δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Η επίμαχη δήλωση του κ. Κασσελάκη έγινε στο πλαίσιο εκ βαθέων και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξής του στον Σταύρο Θεοδωράκη. Με τα δικά του λόγια κατά λέξη, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε τότε ότι «μπορεί κάποιος να κοιτάει με στραβά μάτια, αλλά στο τέλος της μέρας ξέρουμε ποιοι είμαστε. Θεωρώ ότι είμαστε ήδη οικογένεια. Ο Τάιλερ και εγώ θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένειά μας. Θέλουμε να αποκτήσουμε δύο αγόρια, τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Με παρένθετη μητέρα. Θα θέλαμε η προσωπικότητα του καθενός μας να μεταφερθεί στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό ότι άλλα ζευγάρια επιλέγουν την υιοθεσία και στα μάτια μου είναι εξίσου οικογένειες. Μιλάμε για ζωές του κόσμου. Πρέπει επιτέλους να το καταλάβει η κυβέρνηση».

Πάντως, στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε με έκδηλη τρυφερότητα στον κ. ΜακΜπέθ: «Είμαστε ήδη οικογένεια με τον Τάιλερ. Οικογένεια γίνεσαι όταν έχεις έναν συνάνθρωπο με τον οποίο ευθυγραμμίζεσαι ψυχολογικά, αξιακά και δημιουργείς το οικοσύστημά σου. Δύο άνθρωποι που επιλέγουν την αγάπη, είναι οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια».

Πηγή:protothema