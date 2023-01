Stand up comedy και μουσική κωμωδία με τον Αριστοτέλη Ρήγα

Ο Αριστοτέλης Ρήγας, stand up comedian και μουσικός, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς στο YouTube και podcast «είμαι υπέρ», επιστρέφει στη σκηνή με την 3η σόλο παράστασή του μετά από διαδοχικές sold out εμφανίσεις του στην Αθήνα.

Πρώτη φορά στον Βόλο και στο κοινό του Lab Art, έρχεται με το «δεξί» στο νέο έτος, την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου (ώρα προσέλευσης 20.30, ώρα έναρξης 21.30).

Με τη γνωστή του συνταγή, μια δόση standup comedy και μια δόση μουσική κωμωδία, και με μια εντυπωσιακή «παλέτα» αστείων, περνάει από τα καταιγιστικά λογοπαίγνια, σε μικρές σουρεαλιστικές ιστορίες, στις κοινές μας εμπειρίες από την έλευση της πανδημίας και καταλήγει στις δικές του εμπειρίες ως νέος πατέρας. Όλα αυτά πασπαλισμένα με ξεκαρδιστικά μουσικά mash up, παιδικά τραγούδια «αλλιώς», τον sin boy, iron maiden, radiohead και Τρικαλινό Michael Jackson.

Μια παράσταση που δεν μοιάζει με καμία. Αν εξαιρέσουμε ίσως τις προηγούμενες παραστάσεις του Αριστοτέλη Ρήγα.

Προπώληση 10 ευρώ, ταμείο 12 ευρώ.

Σημεία προπώλησης: Viva.gr, 11876 και στο δίκτυο συνεργατών της Viva, στα καταστήματα Public, Wind, Media Markt, στα βενζινάδικα Shell, BP, EKO, στα καταστήματα Metro και My Market, Κεχαΐδης ΑΕ Μουσική Ήχος Φωτισμός, Κουταρέλια 29, Illusion St.Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη.

Πληροφορίες / κρατήσεις: 6934108666 (ώρες λειτουργίας τηλεφώνου 17.00 – 22.00).