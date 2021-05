Στα θρανία επιστρέφουν χιλιάδες μαθητές με αυτοδιαγνωστικά τεστ

Στα θρανία και με τη χρήση των αυτοδιαγνωστικών τεστ επιστρέφουν σήμερα χιλιάδες μαθητές Νηπιαγωγείων. Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Μαγνησίας και πανελλαδικά.

Η Νίκη Κεραμέως αναφερόμενη στην επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, ξεκαθάρισε ότι τα self test θα γίνονται και στα Νηπιαγωγεία, ενώ το ίδιο θα προβλεφθεί και για τους Παιδικούς Σταθμούς όταν επαναλειτουργήσουν.

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό θα πρέπει να προσέρχονται στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ και το υπουργείο Παιδείας, επισημαίνει 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τη διαδικασία αυτή, με τη μορφή ερωτο-απαντήσεων.

Στα 858 υπολογίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, τα θετικά self test μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού σχολείων που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα πλατφόρμα self-testing.gov.

Συνολικά έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα 255.528 τεστ από το σύνολο των 1,7 εκατομμυρίων ατόμων που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία.

Οι 858 μαθητές που βρέθηκαν θετικοί προφανώς δεν θα πάνε στο σχολείο αύριο και θα πρέπει να κάνουν δεύτερο μοριακό τεστ – είτε σε δομή του ΕΟΔΥ είτε ιδιωτικά – για να επιβεβαιωθεί ή όχι το θετικό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί πως αρκετοί με αρνητικό αποτέλεσμα τεστ, θα μεταβούν στα σχολεία χωρίς υποβολή στοιχείων στο σύστημα αλλά με γραπτή δήλωση του αποτελέσματος.

Έπεσε για κάποια ώρα το βράδυ της Κυριακής η πλατφόρμα Self-testing.gov.gr, ενώ την ίδια ώρα μετ’ εμποδίων γινόταν η δήλωση των αποτελεσμάτων και η εκτύπωσή τους.

Οσοι ήθελαν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα για να δηλώσουν το αποτέλεσμα των self test τους δεν μπορούσαν για κάποια ώρα, καθώς η σελίδα δεν φόρτωνε. Στη θέση της εμφανίζονταν μια λευκή σελίδα. Το πιο πιθανό είναι το πρόβλημα να παρουσιάστηκε λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Λίγο μετά πάντως το πρόβλημα αποκαταστάθηκε

Πρόβλημα για να δηλώσουν τα στοιχεία ότι έκαναν το τεστ συνάντησαν χθες με την ηλεκτρονική πλατφόρμα γονείς και εκπαιδευτικοί. Ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σταχτέας ανέφερε πως «υπήρξαν αναφορές από εκπαιδευτικούς και γονείς ότι για ώρες δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να δηλώσουν ότι έκαναν το τεστ».

Χθες αργά το βράδυ η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας εξέδωσε ανακοίνωση που ανέφερε τα εξής:

Κατόπιν οδηγίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας που λήφθηκε πριν από λίγο, από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαραλ. Σταχτέας αναφέρεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δήλωσης του αποτελέσματος του self-test, στο οποίο υποχρεωτικά υποβάλλονται μαθητές και εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και Λυκείων και μέχρι να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα, από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι πραγματοποιήθηκε το τεστ και αναγράφεται, επίσης, το αποτέλεσμα του τεστ».

Μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι ακόμη και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί/μαθητές πρέπει να κάνουν self test, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη που ίσχυε και στο παρελθόν ότι οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το σχολείο τους να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα.

– Ποια σχολεία θα λειτουργούν δια ζώσης από σήμερα Δευτέρα 10/5;

Από σήμερα Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν δια ζώσης τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, και συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα Λύκεια και τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

– Ποια μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό έχουν ληφθεί για την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών;

Προβλέπεται η εφαρμογή όλων των προηγούμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης, όπως:

* Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

* Τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών.

* Οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες.

* Η χρήση αντισηπτικών.

* Οι σχολαστικοί καθαρισμοί.

* Οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά.

* Τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Επιπλέον προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου για κάθε μαθητή, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

– Είναι υποχρεωτικά τα τεστ;

Τα τεστ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού στο σχολείο, και πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Ως προς τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για τη διενέργεια του τεστ στους μαθητές.

– Πώς γίνεται η προμήθεια των τεστ;

Βάσει του ΑΜΚΑ τους, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί προμηθεύονται δωρεάν τεστ από το φαρμακείο. Για τους ανήλικους μαθητές, τα τεστ παραλαμβάνουν γονείς και κηδεμόνες με τον ΑΜΚΑ των μαθητών. Από σήμερα Δευτέρα 10/5 έως την Τετάρτη 12/5, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η επιβάρυνση στα φαρμακεία, θα διατεθούν δύο self-test σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και προσωπικό των σχολείων, για να υποβληθούν στον έλεγχο της Πέμπτης 13/5, αλλά και της ερχόμενης Δευτέρας 17/5.

Υπενθυμίζεται ότι η δωρεάν διάθεση self-tests από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

– Είναι δύσκολη η διαδικασία του τεστ;

Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή, μία διαδικασία που χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες για τη λειτουργία των σχολείων. Το τεστ είναι ρινικό και όχι ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό, και ο στυλεός πρέπει να μπει στη μύτη απαλά και να περιστραφεί αρκετές φορές. Έχει αποσταλεί στα φαρμακεία και δοθεί στη δημοσιότητα επεξηγηματικό υλικό καθώς και σχετικό βίντεο για κατατοπιστική ενημέρωση όλων (https://self-testing.gov.gr).

Τα βήματα είναι τα εξής:

1. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές, εκπαιδευτικοί και προσωπικό των σχολείων παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους.

2. Οι μαθητές/ εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ μπορεί να γίνει σήμερα το πρωί.

3. Γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, στην οποία εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Για την απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test:

Αν το τεστ είναι αρνητικό: Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων.

Αν το τεστ είναι θετικό: Απορρίπτεται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες.

Τα απόβλητα των self-test δεν τοποθετούνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

– Τι γίνεται αν το self-test είναι αρνητικό;

1. Για τους μαθητές, εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr. Οι μαθητές φέρουν τη σχολική κάρτα μονίμως μαζί τους. Επιδεικνύουν την εκάστοτε κάρτα στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.

2. Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολείων, εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι υπόχρεοι και οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να γράφουν χειρόγραφη δήλωση που περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

– Τι γίνεται αν το self-test είναι θετικό;

1. Για τους μαθητές, δηλώνεται το θετικό αποτέλεσμα στη σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία μπορούν να μεταβούν σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test.

2. Για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολείων, εκδίδεται η δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία μπορούν να μεταβούν σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

3. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί/προσωπικό λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

– Έχουν δοθεί οδηγίες για την κάλυψη της ύλης;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς μας σχετικά με την κάλυψη της ύλης και για την Πρωτοβάθμια και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένης της προηγούμενης αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων μας. Παράλληλα, από το ΙΕΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, έχουν δοθεί οδηγίες για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδημίας.

– Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί/μαθητές πρέπει να κάνουν τεστ;

Ναι.

– Οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες οφείλουν να πηγαίνουν στο σχολείο με φυσική παρουσία;

Εξακολουθεί να ισχύει η πρόβλεψη που ίσχυε και στο παρελθόν ότι οι μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή που συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από το σχολείο τους να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα.

Επαναλειτουργούν δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων – κέντρα ξένων γλωσσών

Από σήμερα Δευτέρα επαναλειτουργούν τα δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών. Επίσης, από τη Δευτέρα μπορούν να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κατηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων – εφήβων – νέων) που έχουν μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα.

Σημειώνεται, ότι από την επόμενη Δευτέρα, 17 Μαΐου, ξαναρχίζουν οι πρακτικές, κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και Κολέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και η λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών.

Μείωση μισθού στους εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν self test

Μείωση μισθού θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που αρνούνται να κάνουν self – test σημείωσε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

«Μείωση μισθού για όποιον αρνείται να κάνει το τεστ και άρα δεν μπορεί να πάει στην εργασία. Όμως δεν έφθασε καταγγελία εκπαιδευτικού που να αρνείται να κάνει self – test. Αντιθέτως οι εκπαιδευτικοί βοήθησαν στο μέτρο αυτό», υπογράμμισε.

Εκτίμησε, δε, ότι δεν θα χρειαστεί η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, καθώς όπως είπε προσέρχονται μόνοι τους στη διαδικασία. «Προσωπική γνώμη είναι ότι δεν θα χρειαστεί η υποχρεωτικότητα, γιατί οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται κανονικά και εμβολιάζονται. Και συνδικαλιστικά ζητούσαν να προταχθούν στους εμβολιασμούς».

Γνωστοποίησε, ακόμα, ότι από σήμερα, οι γονείς θα μπορούν να παραλαμβάνουν και τα δύο self – test από το φαρμακείο την ίδια μέρα, ώστε μεταξύ άλλων, να αποφεύγονται και οι συγχρωτισμοί.

Ημερομηνίες

Σύμφωνα με την υφυπουργό η διδακτική χρονιά θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά και στις 11 Ιουνίου σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 14 Ιουνίου στα Γενικά Λύκεια και την επόμενη μέρα στα ΕΠΑ.

Ακόμα, σύμφωνα με την κ. Μακρή, το υπουργείο Παιδείας «εξετάζει σοβαρά την έναρξη των μαθημάτων νωρίτερα τον Σεπτέμβριο. Όμως δεν θα θιγεί καθόλου ο μήνας Αύγουστος».

Τέλος, έκανε λόγο ότι οι αναπληρωτές καθηγητές θα ξέρουν έγκαιρα πότε θα προσληφθούν. «Θα είναι πολλές και ικανοποιητικές οι προσλήψεις. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την αποχώρηση, με τις 6.000 θα συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών».

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Mε αφορμή την επαναλειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής μας και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας Υγείας, ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Χαράλαμπος Σταχτέας επισημαίνει σχετικά με το self – test των μαθητών τα ακόλουθα:

– Είναι υποχρεωτικό και χρήσιμο να γίνεται το self-test στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

– Είναι υποχρεωτικό και χρήσιμο να πραγματοποιείται το self – test με τον σωστό τρόπο, όπως οι οδηγίες αναλυτικά το περιγράφουν.

– Είναι υποχρεωτικό και χρήσιμο να δηλώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ορθό αποτέλεσμα του self-test.

– Είναι υποχρεωτικό ο κάθε μαθητής να εισέρχεται στο σχολείο μόνο με αρνητικό αποτέλεσμα και να έχει μαζί του έντυπο με καταγεγραμμένα τα απαραίτητα στοιχεία εκτέλεσης του self-test.

– Είναι υποχρεωτικό να γίνεται η απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test ως εξής: 1)Αν το τεστ είναι αρνητικό, γίνεται απόρριψη στον κοινό κάδο απορριμμάτων. 2)Αν το τεστ είναι θετικό, γίνεται απόρριψη επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες.

– Είναι υποχρεωτικό τα απόβλητα των self-test να μην τοποθετούνται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης και να μην απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.