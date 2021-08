Στα χέρια των Ταλιμπάν το Αφγανιστάν: Καταλαμβάνουν στην Καμπούλ – Εκκενώνεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν καθώς πλέον και η πρωτεύουσα Καμπούλ πέφτει στα χέρια τον Ταλιμπάν, με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να αναφέρει ότι μαχητές των Ταλιμπάν έχουν αρχίσει να εισέρχονται από όλες τις πλευρές στην πρωτεύουσα Καμπούλ.

Χάος επικρατεί στην πρωτεύουσα της χώρας με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν. Την ίδια ώρα χιλιάδες άνθρωποι που αναζητούν ένα πιο ασφαλές μέρος συνωστίζονται για να εκδώσουν διαβατήριο έκδοσης διαβατηρίων της πρωτεύουσας, προσπαθώντας απεγνωσμένα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Νωρίτερα ξεκίνησε η εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Καμπούλ με τον πρόεδρο Μπάιντεν να αυξάνει κατά 2.000 τις ένοπλες δυνάμεις που θα αποσταλούν για την ασφαλή μεταφορά διπλωματών, των οικογενειών τους και αφγανών αμάχων, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τις 5.000 στρατιώτες.,

#BREAKING Taliban fighters instructed to stay at gates of Afghan capital Kabul, not enter city: insurgent spokesman pic.twitter.com/V5GHTWAe3o

— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2021