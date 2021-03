Στ. Λημνιός: “Υπό κατοχή” η σελίδα της Επιτροπής Αγώνα από μία ομάδα που κάνει ό,τι θέλει

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει στην Επιτροπή Αγώνα Πολιτών με το μέλος της Στέλιο Λημνιό να καταγγέλλει την «παρέα της ολομέλειας», μια κλειστή ομάδα 15 ατόμων, που έκανε κατοχή της ιστοσελίδας της επιτροπής χωρίς καμία διαβούλευση. Ο κ. Λημνιός αναφέρει επίσης ότι η παραπάνω ομάδα αποτελείται από διασπαστικά μέλη που πραξικοπηματικά αφαίρεσαν από τους συνδιαχειριστές της σελίδας την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα τονίζει ότι η πλειοψηφία του Συντονιστικού διαχωρίζει τη θέση της από την επιτροπή και καλεί τους πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση για να συζητηθούν οι μελλοντικές ενέργειές της.

Η ανακοίνωση του κ. Λημνιού:

Η Επιτροπή Αγώνα ονομάζεται Επιτροπή Πολιτών. Τέσσερα χρόνια δουλεύαμε με ανοιχτές συνελεύσεις αμεσοδημοκρατικά. Ήταν πάντα μία ανοιχτή συνέλευση που ενημέρωνε τους πολίτες καθώς το πρόβλημα είναι κοινό για όλη την πόλη. Η Γενική Συνέλευση ήταν και θα είναι πάντα το όργανο λήψης αποφάσεων.

Αυτή είναι και ο λόγος ύπαρξης του Συντονιστικό, αποτελούμενο από έμπειρα και αξιόμαχα μέλη για να ενημερώνει τους πολίτες και να τους προετοιμάζει για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τη λαϊκή βούληση.

Για αυτό η Επιτροπή Πολιτών είναι αυτή τη στιγμή μία από τις πιο ενεργές ακτιβιστικές ομάδες της χώρας. Και σίγουρα δεν δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο υπό συνθήκες καραντίνας. Ούτε επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι τους εξυπηρετεί ένας κλειστός συγκεντρωτικός χαρακτήρας μέσα στην καραντίνα.

Το ζήτημα πλέον ξεφεύγει από την ανελεύθερη συμπεριφορά ορισμένων μελών που αναρτούν ρατσιστικά σχόλια δημόσια στους προσωπικούς τους λογαριασμούς ή προπηλακίζουν μέλη με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς, και οδεύει σε πιο σοβαρές καταστάσεις, εξίσου όμως ανελεύθερων μεθοδεύσεων, προχωρώντας προς την πλήρη κατάλυση των δημοκρατικών διαδικασιών που δημιούργησαν και ανέπτυξαν τον πολυσχιδή χαρακτήρα της Επιτροπής.

Από μία ομάδα 15 ατόμων που κάνει ουσιαστικά ό,τι θέλει. Τι ακριβώς είναι η παρέα της «ολομέλειας»; Αυτό το μόρφωμα εμφανίστηκε για να εξυπηρετήσει την επικοινωνία στις ημέρες της καραντίνας. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει καμία ολομέλεια, κανένα κλειστό club, παρά μόνο Συντονιστικό και Γενική Συνέλευση.

Και αυτή η κλειστή ομάδα αφαιρεί από το Συντονιστικό του Αγώνα την δικαιοδοσία να προσφέρει στο λαό του Βόλου τη δυνατότητα να αποφασίζει για τη μοίρα του στο μείζον ζήτημα της καύσης απορριμμάτων.

Αυτό ιστορικά δεν έχει συμβεί πουθενά και σε κανέναν αγώνα πολιτών!

Πρέπει να αφαιρεθεί ο όρος “πολιτών” από τον τίτλο και να ενημερωθεί ο Τύπος για την αλλαγή κατεύθυνσης αυτής της μικρής μειοψηφίας που ονομάζει τον εαυτό της «ολομέλεια».

Επίσης όσοι επιβαρυνόμαστε με δικαστικές εντολές, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δημόσια ότι δεν εκπροσωπούμε αυτή την παραφυάδα της επιτροπής, για να μην συνεχίσουμε να συλλέγουμε ποινές γιατί κάποιοι αποφάσισαν να λειτουργούν έτσι αυθαίρετα, γιατί εδώ ΑΛΛΑΖΟΥΝ άρδην τα πράγματα σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της Καύσης από την ΑΓΕΤ.

Ενημερώνουμε ότι τα ίδια διασπαστικά μέλη έκαναν κατοχή της ιστοσελίδας χωρίς καμία διαβούλευση, έβγαλαν πραξικοπηματικά και με προσωπική υστεροβουλία τους συνδιαχειριστές της σελίδας και τους αφαίρεσαν την πρόσβαση στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά μέσα. Ταυτόχρονα κατηγορούν τα ενεργά μέλη του Συντονιστικού για παραίτηση, όταν αυτά αποχώρησαν από συνομιλίες που πρόσβαλαν την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα της προσωπικότητας και της επιτροπής, χαρακτηρίζοντας συναγωνιστές «πρώην ανθρώπους» και άλλες συναφείς, απαράδεκτες προσβολές.

Ιδού η επιτομή της απολυταρχίας και της βαρβαρότητας!

Η πλειοψηφία του Συντονιστικού διαχωρίζει τη θέση του από αυτήν την καθ’ επίφαση «επιτροπή» και καλεί τον λαό του Βόλου σε ανοιχτή συνέλευση για να παρουσιάσουν τον επισυναπτόμενο κανονισμό λειτουργίας και να συζητηθούν οι μελλοντικές ενέργειες της Επιτροπής, την Τετάρτη 3/3, 8μμ στον κάτωθι σύνδεσμο:

Epitropi Agona Politon Volos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

>

> Topic: Zoom Meeting

> Time: Mar 3, 2021 08:00 PM Athens

>

> Join Zoom Meeting

> https://us02web.zoom.us/j/81075166834?pwd=T2R0dDhXNmZwamVIZEUxSjROd2xTQT09

>

> Meeting ID: 810 7516 6834

> Passcode: 395603

> One tap mobile

> +302111984488,,81075166834#,,,,*395603# Greece

> +302311180599,,81075166834#,,,,*395603# Greece

>

> Dial by your location

> +30 211 198 4488 Greece

> +30 231 118 0599 Greece

> Meeting ID: 810 7516 6834

> Passcode: 395603

> Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/keokSkAjm6