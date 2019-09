Σποτ για την «ματωμένη» επιστροφή των μαθητών στα σχολεία έχει προκαλέσει σάλο στην Αμερική

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οργάνωση Sandy Hook Promise δημιουργήθηκε από τους συγγενείς των θυμάτων του μακελειού στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook στο Κονέτικατ, το 2012, με 26 νεκρούς, εκ των οποίων 20 παιδιά) κυκλοφόρησε ένα σοκαριστικό σποτ, το οποίο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

To βίντεο με τίτλο «Τα απαραίτητα για την επιστροφή» (στο σχολείο), αρχικά ξεκινά ως ένα κλασικό διαφημιστικό σποτ για την επιστροφή στις τάξεις, όπου οι πρωταγωνιστές του – οι μαθητές – παρουσιάζουν χαρούμενοι από ένα νέο ρούχο, τσάντα, πατίνι ή σχολικό είδος που έφεραν μαζί τους την πρώτη μέρα στο σχολείο.

Όμως, σύντομα, το ύφος αλλάζει και οι μαθητές παρουσιάζονται έντρομοι και αιμόφυρτοι μετά από επίθεση ενόπλου στα σχολείο τους, να γλιτώνουν τη ζωή τους χρησιμοποιώντας τα ρούχα τους ή τα σχολικά είδη που έχουν μαζί τους.

