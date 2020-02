Σπαρακτική Βανέσα Μπράιαντ: «Κόμπι, να προσέχεις την Τζίτζι – Τα λέμε στον παράδεισο»

Η σπαρακτική ομιλία της Βανέσα Μπράιαντ στη μεγάλη εκδήλωση μνήμης για τον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη τους Τζιάνα άγγιξε τις καρδιές όλων των παρευρισκομένων στο Staples Center, εκεί όπου έχει συρρεύσει όλο σχεδόν το ΝΒΑ προκειμένου να αποχαιρετήσει τον μεγάλο αυτό αθλητή που τόσο ξαφνικά και άδοξα έφυγε από την ζωή.

«Το χαμόγελο της Τζίτζι ήταν σαν ηλιαχτίδα. Ήταν όμως και ανταγωνιστική όπως και ο μπαμπάς της. Ήμασταν οι καλύτερες φίλες. Ήταν υπέροχη αθλήτρια της άρεσε η γυμναστική, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο χορός, το κολύμπι. Μου λείπει πολύ και πονάω για αυτό.Είχε ομαδικό πνεύμα , ήθελε να βοηθάει τους πάντες…», είπε μεταξύ άλλων με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της που έκλεισε τη συγκινητική της ομιλία, λέγοντας: «Να διασκεδάζετε στον παράδεισο μέχρι να ξαναβρεθούμε…».

Οσα σπαραχτικά είπε η Βανέσα: «Η Τζίτζι ήταν πολύ ανταγωνιστική όπως ο μπαμπάς της. Το χαμόγελο ήταν πάντα στο πρόσωπό της. Της άρεσε ο αθλητισμός, ήταν εξαιρετική χορεύτρια επίσης. Είχε αυτοπεποίθηση, αλλά δεν ήταν αλαζόνας. Ήταν πολύ γλυκιά, ήθελε την οικογένειά της μαζί. Πάντα ενδιαφερόταν για τους γύρω της. Ήταν έξυπνη. Ήξερε ισπανικά. Είχε άψογους βαθμούς και ήταν πρόεδρος στο σχολείο της. Μας έκανε όλους περήφανους και ακόμη μας κάνει. Ήταν πάντα ο εαυτός της, ήταν ηγέτης, ήταν δάσκαλος. Έδινε τις καλύτερες αγκαλιές και φιλιά, με αγκάλιαζε τόσο δυνατά. Μου λείπει τόσο πολύ. Μου λείπει να βλέπω το όμορφο πρόσωπό της. Ήξερα πάντα οτι θα κάνει το σωστό. Η Τζιάνα θα γινόταν μια υπέροχη μητέρα. Θα γινόταν η καλύτερη παίκτρια στο WNBA, θα έκανε τεράστια διαφορά για το γυναικείο μπάσκετ. Είχε κίνητρο. Είμαι τόσο περήφανη για εκείνη», ανέφερε αρχικά για την Τζίτζι η Βανέσα.

Και συνέχισε μιλώντας για τον Κόμπι: «Ήταν υπέροχος πατέρας. Ήταν δικός μου. Ήταν τα πάντα για εμένα. Γνωριστήκαμε στα 17,5 μας. Ήμουν η πρώτη του κοπέλα, ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Ήταν ο καλύτερος. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια όσα νιώθω για εκείνον. Θα έκανε τα πάντα για εμένα. Δεν έχω ιδέα πως άξιζα έναν τέτοιο άνδρα. Ήταν χαρισματικός, ρομαντικός. Ήταν ο ρομαντικός του ζευγαριού. Ήθελε να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές. Ήταν αυτός ο τύπος άνδρα. Ήταν τόσο εύκολο να τον αγαπήσεις. Ήταν και οι δυο τους χαρούμενοι, είχαν τόση περιπέτεια μέσα τους. Δεν μπορούσαν να είναι ο ένας χωρίς τον άλλο. Έπρεπε να τους γυρίσουν μαζί στο σπίτι. Μωρό μου, να προσέχεις την Τζίτζι. Σας αγαπάμε και μας λείπετε. Αναπαυθείτε εν ειρήνη και θα τα πούμε μια μέρα. Θα σας αγαπάμε για πάντα».

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βανέσα κατέβηκε από το βήμα με την βοήθεια του εμβληματικού Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος βρίσκεται φυσικά στο Λος Άντζελες για μία τελετή που έφερε ξανά δάκρυα λόγω της θλίψης για την απώλεια του θρυλικού Κόμπε.

Πηγή: Έθνος