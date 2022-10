Σουηδοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το αδελφό πλοίο του «Βάσα» – Βυθίστηκε τον 17ο αιώνα στο παρθενικό του ταξίδι

Σουηδοί ναυτικοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το χαμένο αδελφό πλοίο του πολεμικού Βάσα (σουηδικά:Vasa) το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον 17ο αιώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σουηδικού Μουσείου Ναυαγίων.

Το Aπλετ, που καθελκύστηκε το 1629, κατασκευάστηκε από τον ίδιο ναυπηγό με το περίφημο 69 μέτρων Βάσα το οποίο μετέφερε 64 κανόνια, όταν βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της Στοκχόλμης.

Βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον 17ο αιώνα

Marine archeologists have discovered the wreck of the 17th century warship Äpplet, or ‘The Apple’ – the long-lost sister vessel of the iconic warship ‘Vasa’, which sank on its maiden voyage | More: https://t.co/CsammZrrH6 pic.twitter.com/jdnBAwytoH

— RTÉ News (@rtenews) October 24, 2022