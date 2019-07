Σοβαρό ατύχημα με το ποδήλατο για τον Πάιατ στην Αρεόπολη – Έσπασε τα πόδια του

Ατύχημα με το ποδήλατο είχε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Ο Τζέφρι Παίατ βρισκόταν σε εκδρομή στην Αρεόπολη και την ώρα που έκανε ποδήλατο έπεσε κάτω με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στα πόδια. Στο σημείο του ατυχήματος σήμανε συναγερμός και προσφέρθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον κ. Πάιατ.

Ωστόσο στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στην Αθήνα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ατύχημα που είχε ο Αμερικανός πρέσβης δεν έχουν γίνει γνωστές. Μάλιστα έσπευσε να ευχαριστήσει μέσω του Twitter το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης και τους γιατρούς για τις πρώτες βοήθειες που του προσέφεραν.

A big thank you to Areopoli health center staff for excellent care I received after my recent cycling accident in Mani & thank you to all my Greek friends who called to say perastika. I’m unhappy it cut my trip short but look forward to returning to Athens on my road to recovery.

