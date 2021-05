Σοκαριστικό ατύχημα στο Moto GP για τον Μαρκ Μάρκεθ

Ενα σοβαρό ατύχημα συνέβη στην πίστα της Χερέθ κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Moto GP με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Μάρκεθ. Στη διάρκεια του τρίτου γύρου των ελεύθερων δοκιμών, ο Ισπανός αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και προσέκρουσε με ταχύτητα 180 χιλιομέτρων/ώρα στα προστατευτικά τοιχώματα.

Ο Μάρκεθ, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, πετάχτηκε αρκετά μέτρα μακριά και από θαύμα δεν έπαθε κάτι σοβαρό, καθώς λίγο μετά την πτώση σηκώθηκε και περπάτησε. Στα πρώτα δευτερόλεπτα πάντως και μέχρι να αντιδράσει, ο χρόνος πάγωσε καθώς το ατύχημα ήταν σοκαριστικό. Προληπτικά ο Μάρκεθ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.

Η πίστα της Χερέθ εξελίσσεται σε… καταραμένη για τον οκτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος είχε επιστρέψει στη δράση μετά από πολύμηνη απουσία λόγω κατάγματος στο χέρι έπειτα από σοβαρό ατύχημα που είχε στην ίδια πίστα πριν από περίπου δέκα μήνες!

Fortunately @marcmarquez93 walked away from THIS! 😱

The Spaniard suffered a high speed crash at Turn 7 in FP3! 💢#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/kN1eBmft8C

