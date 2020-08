Σοκαριστικό ατύχημα σε διεθνή ποδηλατικό γύρο: Ενας αθλητής σε κώμα, τέσσερις τραυματίες

Σοκάρουν οι εικόνες και τα βίντεο από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια του ποδηλατικού γύρου της Πολωνίας και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 23χρονου ποδηλάτη Φάμπιο Γιάκομπσεν, ο οποίος βρίσκεται σε κώμα. Ολα κυλούσαν ομαλά στη διάρκεια του πρώτου ετάπ μέχρι την τελική ευθεία, όπου ο Ολλανδός Γιάκομπσεν προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον προπορευόμενο συμπατριώτη του Ντίλαν Χρουνεβέγκεν, σπριντάροντας. Ο Γιάκομπσεν έκανε κίνηση για να προσπεράσει από την εσωτερική τον αντίπαλό του, ο οποίος όμως θέλοντας να αποφύγει την προσπέραση, όχι μόνο τον έκλεισε αλλά χρησιμοποιώντας τον αγκώνα του τον έσπρωξε βγάζοντάς τον εκτός πορείας.

Ο Γιάκομπσεν, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα περίπου 80 χλμ/ώρα, προσέκρουσε με τρομακτική δύναμη στις μπαριέρες και εκτοξεύτηκε στον αέρα χτυπώντας σε ζωτικά σημεία του σώματός του, ενώ έπεσε πάνω και σε θεατές και φωτογράφους. Ακολούθησε χάος καθώς αρκετοί από τους ποδηλάτες που ακολουθούσαν τους δύο προπορευόμενους, δεν απέφυγαν τη σύγκρουση. Ο Γιάκομπσεν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται σε κώμα καθώς έχει υποστεί σοβαρά τραύματα. Μάλιστα η κατάσταση της υγείας κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. Παράλληλα, άλλοι τέσσερις ποδηλάτες τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται.

Η γιατρός του αγώνα Μπάρμπαρα Γέρσινα, η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον Γιάκομπσεν δήλωσε: «Εχει εξαιρετικά σοβαρά τραύματα και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο» και πρόσθεσε ότι «έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ έχει κάταγμα και στον οισοφάγο» γεγονός που προκάλεσε δυσχέρεια στην αναπνοή του.

Σημειωτέον ότι επικεφαλής της ποδηλατικής ομάδας του Γιάκομπσεν θα προβεί σε μήνυση εις βάρος του Χρουνεβέγκεν για την αντιαθλητική και άκρως επικίνδυνη συμπεριφορά του.

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD

— Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020