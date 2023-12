Σοκ στην Ουκρανία: Δημοτικός σύμβουλος έριξε χειροβομβίδες σε συνεδρίαση – 26 τραυματίες

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Υπερκαρπαθία της Ουκρανίας, όταν δημοτικός σύμβουλος έριξε τρεις χειροβομβίδες κατά τη διάρκεια τοπικής συνεδρίασης τραυματίζοντας έως και 26 άτομα, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τι περιστατικό μεταδόθηκε live.

Ειδικότερα, στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να στέκεται στη μέση της αίθουσας και να βγάζει ορισμένες χειροβομβίδες προτού της πυροδοτήσεις και τις πετάξει. Σαστισμένοι οι γύρω του δεν φαίνεται να έχουν καταλάβει τι γίνεται

Ακολουθούν αρκετές εκρήξεις, αφήνοντας το δωμάτιο γεμάτο καπνό και πτώματα στο έδαφος.

Ακόμα δεν έχει γίνει σαφές γιατί πο δημοτικός σύμβουλος πραγματοποίησε την επίθεση.

🇺🇦‼️🚨 Politician throws THREE grenades into the crowd.

In Transcarpathia, a local deputy blew up a village council meeting along with himself with several grenades.

As a result, 26 people were injured, 6 of them are in serious condition. The reasons for this action are still… pic.twitter.com/4TMHR66NOt

