Σοκ στην Ιταλία: Κατολίσθηση εξαφάνισε νεκροταφείο – 200 φέρετρα κατέληξαν στη θάλασσα

Την τελευταία στιγμή πρόλαβαν να απομακρυνθούν εργάτες σ’ ένα νεκροταφείο πόλης στην Ιταλία, προτού ολόκληρη η πλαγιά στην οποία βρισκόταν, καταρρεύσει μετά από κατολίσθηση και χαθεί στη θάλασσα.

Δεκάδες φέρετρα κατέληξαν στη Μεσόγειο θάλασσα και πολλά άλλα πιστεύεται ότι καταπλακώθηκαν από τα μπάζα όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση γύρω στις 15:00 τοπική ώρα χθες το απόγευμα στην πόλη Καμόλι, ένα τουριστικό θέρετρο βορειοδυτικά της Γένοβας. Ένα τεράστιο κομμάτι της πλαγιάς κατέληξε στα νερά, κάπου 50 μέτρα κάτω, ενώ καταστράφηκαν και δύο παρεκκλήσια.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση για τον εντοπισμό όσο το δυνατόν περισσότερων φερέτρων καθώς οι συγγενείς των θαμμένων στο νεκροταφείο, περιμένουν με αγωνία να διαπιστώσουν αν οι σοροί των αγαπημένων τους προσώπων ήταν μεταξύ εκείνων που κατάπιε η κατολίσθηση.

Frana a Camogli (GE), cede il terreno sotto una struttura del cimitero: nessuna persona coinvolta, squadre e #sommozzatori dei #vigilidelfuoco al lavoro per verifiche tecniche, messa in sicurezza e il recupero delle bare finite in mare #22febbraio pic.twitter.com/fEbPHQOC8Y

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 22, 2021