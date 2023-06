Σοκ στην Αριζόνα: Αρκούδα κατασπάραξε 66χρονο ενώ αυτός έπινε τον πρωινό καφέ του

Ένας άνδρας από την Αριζόνα κατακρεουργήθηκε από μια μαύρη αρκούδα που του επιτέθηκε απρόκλητα ενώ έπινε τον πρωινό του καφέ την Παρασκευή.

Ο Στίβεν Τζάκσον, 66 ετών, πέθανε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και η αρκούδα σκοτώθηκε από έναν γείτονα που προσπαθούσε να του σώσει τη ζωή, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιαβαπάι, τον οποίο επικαλείται το CNN.

«Από τις μαρτυρίες πολλών μαρτύρων και την προκαταρκτική διερεύνηση της σκηνής, ο κ. Τζάκσον καθόταν πίνοντας καφέ σε ένα τραπέζι στην ιδιοκτησία του, όπου έχτιζε ένα σπίτι», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε ανάρτησή του στο Facebook, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για μια απομακρυσμένη, έντονα δασώδη περιοχή.

An Arizona man was fatally mauled by a black bear that attacked him unprovoked while he was having his morning coffee https://t.co/ZG71LPiigi

— CNN (@CNN) June 17, 2023