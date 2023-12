Σοκ στη Ρωσία: Με καραμπίνα σκότωσε η 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο και μετά αυτοκτόνησε – 5 τραυματίες

Πυρ άνοιξε μια 14χρονη μαθήτρια σε σχολείο στην Μπριάνσκ της Ρωσίας σκοτώνοντας μια συμμαθήτριά της και τραυματίζοντας άλλους πέντε. Η δράστρια στη συνέχεια αυτοκτόνησε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μπριάνσκ, μια πόλη που συνορεύει με την Ουκρανία, «τα κίνητρα και οι συνθήκες» της τραγωδίας ερευνώνται.

«Μια φρικτή τραγωδία συνέβη σήμερα στο σχολείο αριθμός 5 στο Μπριάνσκ. Μία από τις μαθήτριες έφερε ένα όπλο μαζί της στο σχολείο», έγραψε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπογκομάζ στο Telegram. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την «παγκοσμιοποίηση», υποστηρίζοντας ότι το φαινόμενο των πυροβολισμών στα σχολεία προήλθε από τις ΗΠΑ.

