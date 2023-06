Σοκ για διάσημο οδηγό του NASCAR: Η πεθερά του σκότωσε σύζυγο και εγγονό και μετά αυτοκτόνησε

Η αστυνομία πιστεύει ότι η πεθερά του οδηγού του NASCAR Jimmie Johnson, Terry Janway, πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της Jack Janway και τον εγγονό τους Dalton αργά το βράδυ της Δευτέρας στο σπίτι της οικογένειας στην Οκλαχόμα.

Η 68χρονη Terry, βρέθηκε νεκρή μέσα στo σπίτι μαζί με τον 69χρονο σύζυγό της Jack και τον 11χρονο εγγονό τους Dalton σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Terry και ο Jack είναι οι γονείς της συζύγου του Johnson, Chandra.

«Σας παρακαλώ πείτε μου ότι αυτό δεν συμβαίνει στ’ αλήθεια, σας παρακαλώ κάποιος», έγραψε η Marianne Janway, κουνιάδα του Johnson, στο Facebook.

Αστυνομικός που ερευνά την υπόθεση είπε στο People ότι μια γυναίκα που πιστεύουν ότι ήταν η Terry τηλεφώνησε στο τμήμα και έκανε είπε ότι κάποιος είχε όπλο και στη συνέχεια έκλεισε το τηλέφωνο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι βρήκαν ένα άτομο νεκρό στο διάδρομο και στη συνέχεια άκουσαν άλλον έναν πυροβολισμό.

Ο αστυνομικός βρήκε στη συνέχεια δύο ακόμη πτώματα σε άλλο σημείο του σπιτιού.

In-laws, nephew of NASCAR legend Jimmie Johnson killed in possible murder-suicide https://t.co/tqvJC6LGfF

Οι θάνατοί τους ερευνώνται ως δολοφονία-αυτοκτονία και η αστυνομία λέει ότι η πεθερά του Johnson, Terry Janway, πιστεύεται ότι είναι ο κύριος ύποπτος.

Jimmie Johnson Withdraws From Upcoming NASCAR Race After In-Laws Found Dead In Apparent Murder-Suicide. https://t.co/OmTLuKpmXt via @jalopnik

— Joe Manuguid (@joeymanuguid) June 28, 2023