Σλοβακία: Πυροβόλησαν τον πρωθυπουργό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιά

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης λίγο πριν από μια συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης στην πόλη Χάντλοβα της κεντρικής Σλοβακίας, περίπου 180 χιλιόμετρα έξω από την Μπρατισλάβα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο TASR.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σλοβακίας, στόχος ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίατηκε, την ώρα που χαιρετούσε υποστηρικτές του έξω από το «Σπίτι του Πολιτισμού» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο 59χρονος Φίτσο φέρεται να τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα, όπως μεταδίδει το Reuters, ενώ ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, κοντά στην πλατεία της Χάντλοβα.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη στιγμή σύλληψης

BREAKING: Eyewitnesses heard three or four shots after a meeting of the Slovak Cabinet of Ministers when Robert Fico appeared in public.

Slovak media report that the prime minister is being taken to the hospital.

The video presumably shows the moment the attacker was detained. https://t.co/k0z72lBNyS pic.twitter.com/1VcQr3pl4P

