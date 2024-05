Σλοβακία: Γνωστός συγγραφέας ο δράστης της επίθεσης με όπλο σε βάρος του Φίτσο

Γνωστός Σλοβάκος συγγραφέας φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς σε βάρος του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με το sme.sk, πρόκειται για τον 71χρονο Γιουράι Σιντούλα (Juraj Cintula), ιδρυτή της λογοτεχνικής λέσχης DUHA και μέλος της Ένωσης Σλοβάκων συγγραφέων. Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από κυβερνητικές πηγές της χώρας. Ο δράστης έχει συλληφθεί από την αστυνομία.

Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως φύλακας ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο. Πριν από οκτώ χρόνια, ανακοίνωσε στο Διαδίκτυο ότι συγκέντρωνε υπογραφές για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, του Κινήματος κατά της Βίας.

«Η βία είναι συχνά μια αντίδραση των ανθρώπων, ως μια μορφή έκφρασης της συνηθισμένης δυσαρέσκειας για την κατάσταση των πραγμάτων. Ας είμαστε δυσαρεστημένοι, αλλά όχι βίαιοι!» έγραφε τότε.

Μάλιστα, σλοβακικά ΜΜΕ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τη δολοφονική επίθεση.

Footage showing the moment of attack on Slovakia Prime Minister Robert Fico today. pic.twitter.com/UPGhI7t6wR

— Clash Report (@clashreport) May 15, 2024