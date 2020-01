Σκοτώθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ σε συντριβή ελικοπτέρου

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ο Κόμπι Μπράιαντ σκοτώθηκε!

Οι πληροφορίες, που πρώτο μετέδωσε το δίκτυο ΤΜΖ, αναφέρουν ότι το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο βετεράνος σούπερ σταρ του ΝΒΑ έπεσε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και άλλα τέσσερα άτομα.

Φωτό από το σημείο της τραγωδίας που δημοσίευσε η New York Post

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πάλαι ποτέ άσος των Λος Άντζελες Λέικερς έχασε τη ζωή του στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια, όπου συνετρίβη το ιδιωτικό του ελικόπτερο.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx

— News_Executive (@News_Executive) January 26, 2020