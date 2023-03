Σκωτία: Πλοίο έπεσε από πλατφόρμα επισκευών

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την πτώση πλοίου σε αποβάθρα στο Λιθ της Σκωτίας, κοντά στο Εδιμβούργο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών παροχής πρώην βοηθειών.

Emergency services have been called to a dry dock in Leith after a ship partially toppled over.#TalkTV pic.twitter.com/yWVCZ4SB4N

— TalkTV (@TalkTV) March 22, 2023