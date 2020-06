Σκληρό έγκλημα στη Βρετανία: Άνδρας σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του

Ενας άνδρας εκτός εαυτού έκοψε τον λαιμό της γυναίκας και της κόρης του. Οι γείτονες ακούγοντας τις φωνές έσπευσαν στο σημείο και κυνήγησαν τον άνδρα, ακινητοποιώντας τον πριν καταφέρει να εξαφανιστεί, σύμφωνα με τον Guardian. Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο όταν γείτονες πήραν έντρομοι τις Αρχές ακούγοντας ουρλιαχτά από σπίτι στο Σάλισμπερι. Οι αξιωματικοί ανακάλυψαν το άψυχο σώμα μιας 18χρονης, ενώ βρήκαν άλλη μια γυναίκα, η οποία ήταν βαρύτατα τραυματισμένη. Παρά τις προσπάθειες των νοσηλευτών η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή λίγο αργότερα. Δύο κορίτσια, έξι και πέντε ετών, έφυγαν τρέχοντας από το σπίτι της οικογένειας ουρλιάζοντας. Οι γείτονες τις περιέθαλψαν και όταν είδαν τον άνδρα να τρέχει βγαίνοντας από το σπίτι, αποφάσισαν να τον σταματήσουν.

«Άκουσα τα ουρλιαχτά από το σπίτι και μετά είδα τον άνδρα να τρέχει. Τον κυνήγησαν κάποιοι από τη γειτονιά και τον ακινητοποίησαν μέχρι να έρθει η Αστυνομία», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Ο θόρυβος είναι ανατριχιαστικός, άκουγες ότι ούρλιαζαν παλεύοντας για τη ζωή τους. Μάθαμε ότι έκοψε τον λαιμό τους, ενώ τα δύο μικρά κορίτσια ήταν στο σπίτι» πρόσθεσε ο ίδιος.

We’ve arrested a man on suspicion of murder after two women died following a disturbance at a property on Wessex Road, Salisbury this afternoon.

More information here: https://t.co/PFZSbEkgEs pic.twitter.com/fwSKrygKtw

— Wiltshire Police (@wiltshirepolice) June 1, 2020