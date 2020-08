Σκληρή απάντηση της Αθήνας για την προκλητική NAVTEX – Νέες αερομαχίες F-16 στο Αιγαίο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τελευταίο επεισόδιο στις συνεχείς προκλήσεις της Άγκυρας ήταν η αποστολή τουρκικών μαχητικών ώστε να παρενοχλήσουν την επιστροφή ελληνικών F-16 που συμμετείχαν στην άσκηση EUNOMIA. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα ελληνικά μαχητικά δεν έγιναν αντιληπτά από τα τουρκικά κατά την κίνησή τους στην Κύπρο όπου εκτέλεσαν αντικείμενα της άσκησης.

Κατά την επιστροφή τους, στην 115 πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, περί τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, αντίστοιχα τουρκικά αεροσκάφη επιχείρησαν να παρακωλύσουν την κίνηση τους. Ωστόσο παρενέβησαν ελληνικά F-16 που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή που προχώρησαν στην άμεση αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών μαχητικών.

Και όλα αυτά την ώρα που η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex για τις έρευνες του Oruç Reis μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Η Άγκυρα δέσμευσε περιοχή που είναι κοντά στην παλιά Navtex, λίγο πιο βόρεια και πιο ανατολικά για να συνεχιστούν οι έρευνες του Oruc Reis. Η νέα Navtex έχει ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου. Τη νέα NAVTEX είχε προαναγγείλει από το πρωί η Γενί Σαφάκ.

Με την νέα NAVTEX για το Oruc Reis οι Τούρκοι επιμένουν να κινούνται πάνω στην ίδια γραμμή κάτω από το Καστελόριζο και κοντά σε Ρόδο και Κρήτη.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1085/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 13:32)

TURNHOS N/W : 1085/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 27 AUG-01 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.00 N – 027 59.77 E

34 12.28 N – 028 00.12 E

35 12.12 N – 030 22.15 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.58 N – 028 55.57 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 012059Z SEP 20

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί η Τουρκία ανακοίνωσε μια νέα NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας στα βόρεια της Κύπρου.

TURNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N – 034 52.00 E

36 31.63 N – 035 14.20 E

36 27.11 N – 035 08.32 E

36 28.03 N – 035 05.55 E

36 24.23 N – 035 04.07 E

36 32.00 N – 034 42.00 E

CAUTION ADVISED.

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι», ανέφεραν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τη νέα παράνομη τουρκική Navtex.«Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά», πρόσθεταν χαρακτηριστικά.

Χουλουσί Ακάρ: Θα συνεχιστούν οι Navtex

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ με νέες του δηλώσεις τόνισε ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνες: «Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες. Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματα μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Οσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τουρκικά ΜΜΕ: Κατάσταση επιφυλακής γύρω από το Καστελόριζο

Την κινητικότητα γύρω από το Καστελόριζο καταγράφουν σήμερα τα τουρκικά ΜΜΕ. Βίντεο δείχνει ελληνικές και τουρκικές φρεγάτες να περιπολούν την περιοχή μεταξύ Κας και Καστελόριζου και να παρακολουθούν την κάθε κίνηση του αντιπάλου. Ένα πολεμικό πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού περιπολούσε φαίνεται να περιπολεί στη νότια πλευρά του Καστελόριζου, 6 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές.

