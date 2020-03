Σκηνές χάους στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας με επίθεση σε βουλευτή

Σε ρινγκ μετατράπηκε το Κοινοβούλιο στην Τουρκία αποδεικνύοντας πως η κοινωνία αλλά και η πολιτική ζωή στη γειτονική χώρα λειτουργεί στα… κόκκινα.

Ολα ξεκίνησαν όταν ο αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) εναντιώθηκε στην πολιτική του Ταγίπ Ερντογάν στη Συρία.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και φυσικά υποστηρικτές του Ταγίπ Ερντογάν μίλησαν για προσβλητική συμπεριφορά και επιτέθηκαν φραστικά στον Εζίν Οζόκ.

After a closed session about the war in #idlib, members of the #Erdogan’s party (AKP) attacking the opposition members in #Turkish parliament because they didn’t like a statement from member of the opposition party (Engin Ozkoc) about Erdogan. #authoritarianism pic.twitter.com/FzWiCRS7ms

