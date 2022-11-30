Σκιάθος: Μαγικά Χριστούγεννα στο νησί που αγαπά τους πολίτες του!

Στη Σκιάθο με τη συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, του Πνευματικού Κέντρου των Ιερών Ναών, των Συλλόγων, των Εθελοντών και του Δήμου, διοργανώνονται 23 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία του νησιού που φιλοδοξούν να μετατρέψουν το νησί σε μία μεγάλη γιορτινή σκηνή για μικρούς και μεγάλους.
Στόχος των φετινών εκδηλώσεων με κεντρικό άξονα τα παιδιά, μικρά και “μεγάλα”, είναι να δοθεί ένα μήνυμα γιορτής, χαράς και αισιοδοξίας με τον λαμπερό στολισμό του νησιού να είναι πιο εντυπωσιακός από ποτέ!
Η έναρξη θα δωθεί με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 με τη συναυλία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Το δέντρο “ταξίδεψε” από τεχνητή φυτεία της Χαλκιδικής και τα 60.000 και πλέον λαμπάκια του, θα φωτιστούν από αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα.
Από 3 έως 31 Δεκεμβρίου 2022, το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικο παζάρι, καλλιτεχνικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τον Άγιο Βασίλη, ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, ξωτικά και μάγους, προβολή θεατρικών έργων, ανάγνωση χριστουγεννιάτικων διηγημάτων, υπαίθρια παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες γιορτές και πάρτι, μουσικά ταξίδια στα σοκάκια του νησιού.
Ο Δήμος Σκιάθου ευχαριστεί θερμά τους δεκάδες εθελοντές που για περίπου δύο μήνες φρόντισαν τον στολισμό όλου του νησιού, και τους διοργανωτές των εκδηλώσεων την Εκπαιδευτική κοινότητα, το Πνευματικό Κέντρο τους Συλλόγους, τα Χριστούγεννα στη Σκιάθο δεν θα ήταν μοναδικά χωρίς τη δική τους προσφορά και συμβολή!
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 6.30μ.μ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
7.30μ.μ.ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΜΜΑ ΔΕΝΤΡΟΥ /ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 8/12 6.00μ.μ. ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΠΑΛ/ΕΕΕΕΚ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 5.00μ.μ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
(FACE PAINTING, ΖΕΣΤΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ,ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ,ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ,ΚΡΑΣΙ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΗΛΙΟΝ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12 11.00μ.μ.BAZAAR AIΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12 11.00μ.μ.BAZAAR AIΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
11.30 MAGIC SHOW BY OSCAR (ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙ,ΖΟΓΚΛΕΡ,ΞΩΤΙΚΟ, ΜΑΓΟΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ,Ο ΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ) ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/12 5.00μ.μ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΣΕΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12 7.00μ.μ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΣΚΙΑΘΟΣ» Ο ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
07:30
07/12/22
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΛΑΙΜΟΣ)
ΔΗΜΟΣ
ΑΝΑΜΜΑ ΔΕΝΤΡΟΥ/ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
07:30
07/12/22
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ / Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ
ΖΕΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ,ΦΑΓΩΣΙΜΑ
06:00
08/12/22
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΠΑΛ/
ΕΕΕΕΚ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ/
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ
05:00
09/12
ΠΑΡΑΣΚ
2o ΔHMOTIKO
2o ΔHMOTIKO
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ
FACE PAINTING, ΖΕΣΤΑ ΦΑΓΩΣΙΜΑ,ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ,ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ,ΚΡΑΣΙ,ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ,ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΗΛΙΟΝ
11:00
10/12 ΣΑΒΒATO
AIΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
BAZAAR
06:00
10/12 ΣΑΒΒATO
ΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ)
ΔΗΜΟΣ
CHRISTMAS MAGIC SHOW BY OSCAR
ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΙ,ΖΟΓΚΛΕΡ,ΞΩΤΙΚΟ, ΜΑΓΟΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ,Ο ΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΕΙ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
11:00
11/12 KYΡIAKH
AIΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
BAZAAR
11:30
11/12
ΚΥΡ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ)
ΔΗΜΟΣ
CHRISTMAS MAGIC SHOW BY OSCAR
CARTOON MASCOT
HOCUS POCUS
BUBBLE SHOW (ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΕΣ)
05:00
MM
15/12/22
ΠΕΜΠΤΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
ΣΕΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
07:00
16/12/22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΣΚΙΑΘΟΣ»
Ο ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
11:00
17/12/22
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΛΑΙΜΟΣ)
ΣΕΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ Μ.Ο.
ΜΕΓΑΛΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΠΙΟΝΙΑ , ΜΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΟΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕ ΤΕΣ
05:00
17/12/22
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ ΡΗΓΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ Κας ΦΑΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΗ
11:00
18/12/22
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΛΑΙΜΟΣ)
ΣΕΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ Μ.Ο.
ΜΕΓΑΛΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΠΙΟΝΙΑ , ΜΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΟΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ
05:00
18/12/22
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ/
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ/
ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΤΗΣ Κου ΘΕΜΗ ΣΑΜΑΝΤΖΗ ,
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΟΡΟ «ΣΚΙΑΘΙΩΝ ΥΜΝΩΔΟΙ» ΥΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ Κου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΗΣ Κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ Σ ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ .
05:00
23/12/22
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΣΕΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
09:00 Μ.Μ
24/12/22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ /ΣΥΛΛΟΓΟΙ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ
09:00 Μ.Μ
31/12/22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ /ΣΥΛΛΟΓΟΙ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΑ ΣΟΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ
(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ Η ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΤΖ