Σκέρτσος για υποχρεωτικά self test: Τέλος για τους εμβολιασμένους από 1η Ιουλίου

Από την 1η Ιουλίου, οι εμβολιασμένοι θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία του των υποχρεωτικών self test σύμφωνα με τον υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ, αρμόδιο για τον Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, Άκη Σκέρτσο.

Παράλληλα ο κ. Σκέρτσος μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», αναφέρθηκε επίσης στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, στις διευκολύνσεις για τους εμβολιασμένους, στα self test αλλά και την προοπτική εμβολιασμών σε παιδιά.

«Διευκολύνσεις», όχι προνόμια

Ερωτηθείς για τις διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους, ο κ. Σκέρτσος απέρριψε κατηγορηματικά τον όρο «προνόμια» και εξήγησε ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί εδώ και ενάμισι χρόνο είναι ότι «εφαρμόζουμε μέτρα δημόσιας υγείας τα οποία έχουν περιστείλει τα δικαιώματά μας για να προστατεύσουμε ένα ύψιστο αγαθό: την υγεία των πολλών και ειδικά των πιο ευάλωτων. Από τη στιγμή που εμβολιάζονται όμως οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να επανέλθουν στην κανονική τους ζωή. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουν οι ανεμβολίαστοι είναι ότι όσο μεγαλώνει ο βαθμός ανοσίας της κοινωνίας και πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος να νοσούν οι πιο ευάλωτοι από μας και να επιβαρύνουν το Σύστημα Υγείας δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθουν ξανά, από το φθινόπωρο για παράδειγμα, καθολικά μέτρα, τα οποία θα περιορίζουν τις ζωές των εμβολιασμένων. Μέτρα θα υπάρχουν ως προς τη δημόσια υγεία αλλά θα αφορούν τους ανεμβολίαστους».

Κατ’ επέκταση όπως τόνισε εκείνοι που θα επιμείνουν να μένουν ανεμβολίαστοι πρέπει να ξέρουν ότι θα εξακολουθήσουν να υφίστανται περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, κοινωνικοποιούνται, ψυχαγωγούνται, διασκεδάζουν…

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Σκέρτσος υπογράμμισε ότι πρέπει για να μιλήσουμε για την επιστροφή σε κάποιες δραστηριότητες να εξασφαλίσουμε σαν απαραίτητη προϋπόθεση και συνθήκη την καθολικότητα στον εμβολιασμό. Πρέπει δηλαδή όλοι οι πολίτες να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο εμβόλιο ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε μέτρα δημόσιας υγείας σαν αυτά που περιγράφετε. Δεν είμαστε ακόμη εκεί». Πρόσθεσε ωστόσο ότι υπολογίζεται πως γύρω στο τέλος Ιουνίου, αφού την επόμενη εβδομάδα ανοίξει η πλατφόρμα και για τους 18+ θα έχουμε προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση και από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο.

Οι εμβολιασμένοι θα εξαιρεθούν από το self testing από τον Ιούλιο

Κληθείς να σχολιάσει τι θα ισχύσει τελικά με τα self test όσον αφορά την υποχρεωτικότητα αλλά και τη διάθεσή τους, ο κ. Σκέρτσος είπε πως «ξεκινήσαμε από τις 12 Απριλίου, έχουν διατεθεί έως σήμερα 27,5 εκατομμύρια self test σε 4,5 εκατομμύρια Έλληνες κι αυτό έχει βοηθήσει σε μία ραγδαία αποκλιμάκωση, με τη βοήθεια προφανώς και του εμβολιασμού και της ανοσίας που χτίζεται στον πληθυσμό, σε μια ραγδαία αποκλιμάκωση των θετικών κρουσμάτων Covid – 19 (75% μέσα σε δύο μήνες πτώση στα κρούσματα, 65-70% πτώση στις νοσηλείες στα νοσοκομεία, σημαντική αποκλιμάκωση του δείκτη θετικότητας)».

Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρώπης που πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα τεστ και θυμίζω ότι αυτή ήταν η βασική κατεύθυνση, ότι πρέπει να κάνετε πολλά τεστ σε μαζική κλίμακα για να μπορείτε να ελέγχετε τον ιό. ‘Άρα έχουμε θετικότητα αυτή τη στιγμή στο 0,2 με 0,3 % του πληθυσμού χάρη στην αυτοδιάγνωση και φυσικά χάρη και στους στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΕΟΔΥ. Συνεπώς, είναι μια πετυχημένη πολιτική δημόσιας υγείας η οποία αγκαλιάστηκε από τη μεγάλη μάζα των πολιτών. Δηλαδή 70% με 80% των δικαιούχων πολιτών, παίρνουν το τεστ, και το δηλώνουν στην πλατφόρμα».

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ευχαρίστησε τους φαρμακοποιούς, ξεχωριστά και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που επί δύο μήνες όπως είπε έχουν συντρέξει και έχουν βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Από κει και πέρα επιμέρους παραφωνίες και παρεξηγήσεις μπορεί να υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο κι αυτό είναι κατανοητό. «Αλλά κάνουμε μία συμφωνία κυρίων εδώ και δύο μήνες», είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας πως ήταν μια προσωρινή συμφωνία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών για δύο μήνες.

«Στις 19 του μηνός ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία και είχαμε μία δήλωση από την πλευρά του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ότι αποχωρούν από τη συμφωνία και αυτό πρέπει να ακουστεί. Από κει και πέρα όμως επειδή η Πολιτεία θέλει να συνεχίσει αυτή την πετυχημένη πολιτική και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνομιλούμε κι έχουμε καλέσει σε διάλογο την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών την επόμενη Τετάρτη για να δούμε αν θέλουν να συνεχίσουν να τα παρέχουν, όσο αυτό μπορεί να γίνει. Για μας απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχιστεί η συνεργασία με τους φαρμακοποιούς είναι η υπηρεσία να παρέχεται στο σύνολο της επικράτειας. Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα ο σύλλογος στην Αχαΐα έχει δηλώσει ότι σταματάει τη διάθεση. Για μας αυτό είναι πρόβλημα. Δε θα αφήσουμε προφανώς ακάλυπτους τους πολίτες της Αχαΐας. Έχουμε βρει άλλο τρόπο και θα διατεθούν την ερχόμενη εβδομάδα σε σχολεία. Λύσεις και κανάλια διανομής υπάρχουν και το κράτος θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλιστεί η διάθεση στους δικαιούχους».

Ο κ. Σκέρτσος τόνισε στο σημείο αυτό πως μέχρι το τέλος του μήνα υπάρχει κάλυψη αφού η διανομή έγινε τώρα για τρεις εβδομάδες ώστε να μην επιβαρύνονται και τα φαρμακεία με πολλές επισκέψεις. «Για τον Ιούλιο θα περιορίσουμε την πολιτική σε πιο στοχευμένες ομάδες διότι έχουμε πλέον πολύ υψηλότερο εμβολιασμό, πολύ χαμηλότερο επιδημιολογικό φορτίο άρα μικρότερη ανάγκη για τόσο εκτεταμένο testing. Συνεπώς, θα περιορίσουμε τη διάθεση από τον Ιούλιο και μετά σε μονάδες πληθυσμού που είναι εκτεθειμένες στον ιό όπως είναι ο Τουρισμός, η εστίαση, οι ανεμβολίαστοι, οι νεότεροι άνθρωποι που μπαίνουν πιο αργά στον εμβολιασμό αλλά όχι τη μαζική κλίμακα που είχαμε μέχρι τώρα».

Με άλλα λόγια οι εμβολιασμένοι θα εξαιρεθούν όπως είπε από τη διαδικασία του υποχρεωτικού self testing από τον Ιούλιο.

Όσον αφορά τα δίκτυα διανομής, ο κ. Σκέρτσος απαντώντας σε σχετική ερώτηση επέμεινε στις συζητήσεις που γίνονται με τους φαρμακοποιούς και στη σημασία που δίνεται στο να υπάρχει δίκτυο σε όλη την επικράτεια. Αν δεν διασφαλιστεί συμφωνία με τα φαρμακεία θα αναζητηθούν άλλα κανάλια.

Για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών

«Το πλαίσιο έχει τεθεί στο ανώτατο δυνατό επίπεδο από τους πολιτειακούς παράγοντες της χώρας, από την ΠτΔ από τον πρωθυπουργό» απάντησε σε σχετική ερώτηση. Υπενθύμισε τα λόγια της κ. Σακελλαροπούλου ότι «η ελευθερία μας σταματάει στην ελευθερία των άλλων. Άρα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ναι έχουμε δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, στο να ορίζουμε τι θα κάνουμε με το σώμα μας, αλλά όταν εργαζόμαστε σε χώρους όπου υπάρχουν ζητήματα προστασίας της υγείας των άλλων, όταν προσφέρουμε για παράδειγμα υπηρεσίες υγείας κι όταν υπάρχει μια κρατική πολιτική που ορίζει ότι είσαι υγειονομικός για παράδειγμα, και η δουλειά σου είναι να προστατεύεις τη δική σου υγεία αλλά και την υγεία των ανθρώπων που έρχονται να νοσηλευτούν, πρέπει να τεθεί και ζήτημα υποχρεωτικότητας. Το έχει πει ο πρωθυπουργός και στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι μιλάμε για μονάδες υγείας αλλά και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων σε αυτή τη φάση, δηλαδή όπως είπε να εστιάσουμε εκεί όπου υπάρχει ζήτημα διαχείρισης ανθρώπινων ζωών και υγεία των ανθρώπων.

Ο κ. Σκέρτσος αναφορικά με τις συνέπειες σε τυχόν περιπτώσεις αρνητών εργαζομένων σε τέτοιους τομείς, απάντησε πως το πλαίσιο δεν έχει ακόμη τεθεί αλλά θα τεθεί από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών γιατί ακριβώς όπως είπε μιλάμε για κρατικούς δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι και θα υπαχθούν στο πειθαρχικό δίκαιο που ορίζει αυτές τις διαδικασίες.

Επεσήμανε ταυτόχρονα ότι υπάρχει «ένα πρόπλασμα ποινών και κυρώσεων, το οποίο έχει τεθεί σε σχέση με τα self test» καθώς όποιος δεν το κάνει ελέγχεται πειθαρχικά και υπάρχουν κυρώσεις όπως περιορισμός ή διακοπή του μισθού. Κάτι τέτοιο μπορεί να εξεταστεί και στην περίπτωση των εμβολιασμών.

Για την προοπτική εμβολιασμών σε παιδιά προτού ανοίξουν τα σχολεία

«Έχει υπάρξει η άδεια εμβολιασμού και των ανηλίκων σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες. Θα ανοίξει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή η δυνατότητα εμβολιασμού ανηλίκων, φυσικά πάντα σε προαιρετική, εθελοντική βάση», απάντησε ο κ. Σκέρτσος σε σχετική ερώτηση.

Κληθείς επίσης να δώσει διευκρινίσεις, είπε ότι «όσοι έχουν νοσήσει κι έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση δεν θα πρέπει να κάνουν τη δεύτερη δόση. Θα πρέπει να ακυρώσουν οι ίδιοι το ραντεβού τους» και όπως είπε θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από τον κ. Θεμιστοκλέους.

Για το εργασιακό νομοσχέδιο

Ο κ. Σκέρτσος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εργασιακό νομοσχέδιο και τις απόψεις που ακούγονται από την αντιπολίτευση επεσήμανε: «νομίζω πως ακούγονται πάρα πολύ βαριές εκφράσεις που έρχονται από τον προηγούμενο αιώνα όπου βρίσκονται κολλημένες και οι απόψεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης γύρω από την αγορά εργασίας. Όσοι υπερασπίζονται μία αγορά εργασίας, με τα προβλήματα που έχει (υψηλό ποσοστό ανεργίας, το υψηλότερο στην Ευρώπη ποσοστό σε ανεργία νέων και γυναικών, υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας, μαύρης εργασίας, υπερεργασία, σεξουαλική παρενόχληση), να ξέρουν ότι αυτά αντιμετωπίζονται με αυτό το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο περιέχει πάρα πολλές θετικές προβλέψεις για τους εργαζόμενους τις οποίες καλούμε την αντιπολίτευση υπερψηφίσει. Θα είναι υπόλογη στην αγορά εργασίας, στους εργαζόμενους αν δεν υπερψηφίσουν όλες αυτές τις θετικές προβλέψεις», τόνισε κλείνοντας ο κ. Σκέρτσος επισημαίνοντας πως η συμμετοχή στην προχθεσινή απεργία δε δικαιώνει τους υψηλούς τόνους.

Πηγή: Έθνος