Της

Μαρίας Αλμπανίδου,

νομικού MSc,

ποιήτρια,

αρθρογράφου

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι και αγαπημένες φίλες και καλή Κυριακή να έχουμε άπαντες! Σήμερα σας παρουσιάζω από τούτη εδώ τη στήλη ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο θα έλεγα και όχι απλώς ένα βιβλίο, που όπως λέει ο διάσημος γκουρού και παγκοσμίου φήμης life coach Tony Robbins: «Μελέτησέ το σαν να εξαρτάται η ζωή σου από αυτό». Και δεν είναι άλλο από το βιβλίο «Σκέψου σαν πλούσιος» του T. Harv Eker, των εκδόσεων Key Books, για την ελληνική έκδοση. Η πρώτη έκδοση ήταν του Απριλίου του 2022 και έκανε και δεύτερη ανατύπωση τον Μάιο του 2022. Το βιβλίο έγινε Νο1 best seller στους New York Times και στην Wall Street Journal.

Ποιος όμως είναι ο T. Harv Eker;

Χρησιμοποιώντας τις αρχές που διδάσκει, ο T. Harv Eker έγινε εκατομμυριούχος σε μόλις δυόμιση χρόνια. Είναι πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες προσωπικής οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως. Στα σεμινάριά του συνδυάζει τη «σοφία του πεζοδρομίου» μ’ ένα χιουμοριστικό και δυναμικό στιλ, συγκεντρώνοντας συχνά κοινό άνω των δύο χιλιάδων ατόμων. Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Eker έχουν αλλάξει τη ζωή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Εντυπωσιακό δεν νομίζετε; Σκεφτείτε να διαβάσετε και το βιβλίο, το οποίο βασίζεται στις αρχές του και είναι γραμμένο σε μία πολύ απλή και κατανοητή για τον οποιοδήποτε γλώσσα με πολύ απλές, αλλά πολύ δυναμικές και στοχευμένες ασκήσεις.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή! Τι μας λέει αυτό το τόσο σημαντικό για την πορεία μας και για την εξέλιξή μας βιβλίο; Με δύο λόγια ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι πραγματικά και αληθινά ελεύθερος μέχρις ότου γίνει και οικονομικά ελεύθερος και οικονομικά ανεξάρτητος. Η πραγματική και η αληθινή ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και προϋποθέτει την οικονομική ελευθερία και την οικονομική ανεξαρτησία. Το είχατε συνειδητοποιήσει ποτέ τόσο ξεκάθαρα αυτό;

Το βιβλίο αναφέρεται σε δεκαεπτά τρόπους σκέψης και δράσης των πλουσίων και διαφορές σε σχέση με εκείνες των φτωχών και των μεσοαστών. Θα σας αναφέρω εδώ τους δέκα από τους δεκαεπτά λόγω έλλειψης χώρου.

-Αρχείο πλουτισμού #1:

Οι πλούσιοι πιστεύουν: «Εγώ είμαι ο δημιουργός της ζωής μου». Οι φτωχοί πιστεύουν: «Η ζωή είναι κάτι που μου συμβαίνει».

Αν θέλετε να δημιουργήσετε πλούτο, είναι απαραίτητο να πιστέψετε ότι εσείς κρατάτε το τιμόνι της ζωής σας στα χέρια σας, ειδικά της οικονομικής σας ζωής, και όταν λέω εσείς συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα. Αν δεν το πιστεύετε, τότε μάλλον πιστεύετε ότι έχετε λίγο ώς καθόλου έλεγχο της ζωής σας, και επομένως έχετε λίγο ώς καθόλου έλεγχο της οικονομικής σας επιτυχίας.

-Αρχείο πλουτισμού #2:

Οι πλούσιοι παίζουν το παιχνίδι του χρήματος για να κερδίσουν. Οι φτωχοί παίζουν το παιχνίδι του χρήματος για να μη χάσουν.

Κι, όμως, έτσι παίζουν το παιχνίδι του χρήματος οι περισσότεροι. Η βασική τους ανησυχία είναι η επιβίωση και η ασφάλεια αντί για τη δημιουργία πλούτου και αφθονίας. Επομένως ποιος είναι ο στόχος σας; Ποιος είναι ο αντικειμενικός σας σκοπός; Ποια είναι η αληθινή σας πρόθεση;

-Αρχείο πλουτισμού #3:

Οι πλούσιοι δεσμεύονται να είναι πλούσιοι. Οι φτωχοί θέλουν να είναι πλούσιοι.

Ρωτήστε τους περισσότερους ανθρώπους αν θέλουν να είναι πλούσιοι και θα σας κοιτάξουν και θα αναφωνήσουν: «Φυσικά και θέλω να είμαι πλούσιος». Η αλήθεια είναι, όμως, ότι οι περισσότεροι δεν θέλουν να είναι πλούσιοι.

Γιατί; Επειδή έχουν πολλά αρνητικά αρχεία πλουτισμού στο υποσυνείδητό τους, που τους λένε ότι το να είναι κανείς πλούσιος είναι κακό.

Στο εντατικό σεμινάριο που κάνει ο συγγραφέας «Σκέψου σαν πλούσιος» μία από τις ερωτήσεις που υποβάλλει στο κοινό είναι: «Ποιες είναι οι αρνητικές πλευρές του πλούτου και της προσπάθειας απόκτησής του;».

Ιδού κάποιες απαντήσεις:

«Αν τα κερδίσω κι έπειτα τα χάσω; Τότε πραγματικά θα είμαι αποτυχημένος/η».

«Δεν θα είμαι ποτέ σίγουρος/η για το εάν οι άνθρωποι με συμπαθούν για μένα ή για τα λεφτά μου».

«Απαιτεί πολλή δουλειά».

«Θα έχανα την υγεία μου προσπαθώντας».

«Όλοι θα μου ζητούν ελεημοσύνη».

«Μπορεί να με κλέψουν».

«Είναι μεγάλη ευθύνη. Θα πρέπει να διαχειρίζομαι όλα αυτά τα χρήματα. θα πρέπει να ξέρω από επενδύσεις. Θα πρέπει να αγχώνομαι για τις φορολογικές στρατηγικές και την προστασία περιουσίας και να προσλάβω ακριβούς λογιστές και δικηγόρους. Άπαπα, τόση φασαρία!».

-Αρχείο πλουτισμού #4:

Οι πλούσιοι σκέφτονται μεγαλόπνοα. Οι φτωχοί σκέφτονται κοντόφθαλμα.

Η λέξη κλειδί είναι «αξία». Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τέσσερις είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την αξία σας στην αγορά: Προσφορά, ζήτηση, ποιότητα και ποσότητα. Σύμφωνα με την εμπειρία του συγγραφέα, ο παράγοντας που θέτει τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους περισσότερους ανθρώπους είναι η ποσότητα. Με απλά λόγια, ο παράγοντας «ποσότητα» σημαίνει πόση από την αξία σας δίνετε στην αγορά; Δηλαδή πόσους πραγματικά ανθρώπους επηρεάζετε ή εξυπηρετείτε;

-Αρχείο πλουτισμού #5:

Οι πλούσιοι επικεντρώνονται στις ευκαιρίες. Οι φτωχοί επικεντρώνονται στα προβλήματα.

Οι πλούσιοι βλέπουν ευκαιρίες. Οι φτωχοί βλέπουν εμπόδια. Οι πλούσιοι βλέπουν ενδεχόμενη οικονομική μεγέθυνση. Οι φτωχοί βλέπουν ενδεχόμενη ζημία. Οι πλούσιοι επικεντρώνονται στα οφέλη. Οι φτωχοί επικεντρώνονται στους κινδύνους.

-Αρχείο πλουτισμού #6:

Οι πλούσιοι θαυμάζουν άλλους πλούσιους και επιτυχημένους ανθρώπους. Οι φτωχοί απεχθάνονται τους πλούσιους.

Ποια χαρακτηριστικά χρειάζεται κάποιος για να πλουτίσει και ακόμη πιο σημαντικό για να παραμείνει πλούσιος; Πρώτη είναι η ικανότητα να είναι αξιόπιστος. Απ’ όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται κάποιος για να πλουτίσει, το να κερδίσει την εμπιστοσύνη των άλλων πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα. Που σημαίνει ότι για να πλουτίσετε είναι πολύ πιθανόν πολλοί, πολλοί, πολλοί άνθρωποι να πρέπει να σας εμπιστευτούν και για να σας εμπιστευτούν τόσο πολλοί άνθρωποι θα πρέπει να είστε αξιόπιστοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα, αλλά, κατά κύριο λόγο, ποιοι πρέπει να είστε για να πετύχετε σε οτιδήποτε; Θετικοί, φερέγγυοι, συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι, επίμονοι, εργατικοί, δραστήριοι, καλοί με τους ανθρώπους, επικοινωνιακά επιδέξιοι, επαρκώς νοήμονες και ειδήμονες τουλάχιστον σ’ έναν τομέα.

Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μάθει να πιστεύουν ότι δεν μπορείς να είσαι πλούσιος και καλός ή πλούσιος και πνευματικός άνθρωπος. Όπως όλοι έχουμε ακούσει από φίλους, δασκάλους, ΜΜΕ και την υπόλοιπη κοινωνία, οι πλούσιοι είναι μάλλον κακοί, ότι είναι όλοι άπληστοι. Βασισμένος στην εμπειρία του με τον πραγματικό κόσμο αντί για τον παλαιό, βασισμένο στον φόβο και τον μύθο, ο συγγραφέας μας λέει ότι έχει ανακαλύψει ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι που γνωρίζει είναι και οι πιο καλοσυνάτοι και αναφέρει παραδείγματα γι’ αυτό, που δεν είναι της παρούσης να αναφέρουμε και αν διαβάσετε αυτό το τόσο ενδιαφέρον βιβλίο θα τ’ ανακαλύψετε κι εσείς.

-Αρχείο πλουτισμού #7:

Οι πλούσιοι συναναστρέφονται θετικούς ή επιτυχημένους ανθρώπους. Οι φτωχοί συναναστρέφονται αρνητικούς ή αποτυχημένους ανθρώπους.

Οι επιτυχημένοι άνθρωποι βλέπουν τους άλλους επιτυχημένους ανθρώπους ως ένα μέσο να κινητοποιήσουν τον εαυτό τους. Αντιμετωπίζουν τους άλλους επιτυχημένους ανθρώπους ως πρότυπα από τα οποία μπορούν να διδαχθούν. Λένε στον εαυτό τους: «Αν μπορούν εκείνοι να τα καταφέρουν, μπορώ κι εγώ». Οι πλούσιοι είναι ευγνώμονες για το γεγονός ότι άλλοι έχουν πετύχει πριν απ’ αυτούς, έτσι ώστε να έχουν ένα οδηγό να ακολουθήσουν που θα τους διευκολύνει να κατακτήσουν τη δική τους επιτυχία.

-Αρχείο πλουτισμού #8:

Οι πλούσιοι είναι πρόθυμοι να προωθήσουν τον εαυτό τους και τις αξίες τους. Οι φτωχοί σκέφτονται αρνητικά σχετικά με την προβολή και τις προωθητικές δράσεις.

Το να απεχθάνεται κανείς τις προωθητικές δράσεις είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στον δρόμο προς την επιτυχία. Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μεγάλο εισόδημα στη δική σας επιχείρηση ή ως εκπρόσωπος κάποιας άλλης, αν δεν είστε διατεθειμένος να ενημερώσετε τους ανθρώπους για το ποιοι είστε, για το προϊόν σας ή την υπηρεσία σας; Ακόμη και ως υπάλληλοι, αν δεν είστε πρόθυμοι να προβάλλετε τις αρετές σας, αυτός που είναι πρόθυμος θα σας προσπεράσει γρήγορα στην εταιρική κλίμακα.

-Αρχείο πλουτισμού #9:

Οι πλούσιοι αποδεικνύονται ανώτεροι των προβληματικών περιστάσεων. Οι φτωχοί αποδεικνύονται κατώτεροι των προβληματικών περιστάσεων.

Το μυστικό της επιτυχίας δεν έγκειται στο να προσπαθείτε να αποφύγετε τα προβλήματα ή να απαλλαγείτε από αυτά ή να δειλιάσετε. Το μυστικό είναι να εξελιχθείτε έτσι ώστε να αρθείτε πάνω από τα προβλήματα.

-Αρχείο πλουτισμού #10:

Οι πλούσιοι είναι εξαιρετικοί στο λαβείν. Οι φτωχοί είναι κακοί στο λαβείν.

Αν λέτε ότι είστε άξιοι και άξιες είστε. Αν λέτε ότι δεν είστε άξιες και άξιοι δεν είστε. Εν πάση περιπτώσει, εσείς πρωταγωνιστείτε στην ιστορία σας. Τα χρήματα απλώς θα μεγεθύνουν αυτό που ήδη είστε. Και τέλος ο τρόπος που κάνεις ένα πράγμα είναι ο τρόπος που κάνεις τα πάντα.

Παρόλο που δεν μ’ αρέσει και δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό και τον διαχωρισμό σε «πλούσιους» και «φτωχούς» εντούτοις αναγνωρίζω ότι είναι ένας απλός και καθημερινός τρόπος να παρουσιάσει ο συγγραφέας αυτά που θέλει να πει στο βιβλίο του. Μην κολλάτε εκεί. Αλλού είναι η ουσία αυτού του βιβλίου. Όπως πολύ σωστά λέει και η αγαπημένη μου και εξαιρετική life coach Ζίνα Αγγελοπούλου -ψάξτε τη στο facebook, Zina Aggelopoulou LifeCoach, έχετε να ωφεληθείτε πολλά πολλά- έχουμε φύγει πλέον από τις εποχές της επιβίωσης και του μόχθου και οδηγούμαστε στις εποχές της ευημερίας, της αφθονίας και του πλούτου για όλο τον κόσμο. Έχει παρέλθει πλέον το παλιό μοντέλο και το παλιό πρότυπο ζωής και οδηγούμαστε σε ένα καινούργιο τρόπο ζωής για όλους τους ανθρώπους. Βρισκόμαστε ακριβώς σ’ αυτή τη φάση αλλαγής. Γι’ αυτό κι εγώ σας συστήνω να διαβάσετε τέτοια βιβλία. Για να ανοίξει το πνεύμα σας, το πνεύμα μας και να περάσουμε με μεγαλύτερη ευκολία σ’ αυτή τη Νέα Εποχή Ευημερίας και Πλούτου για όλους τους ανθρώπους της γης και του πλανήτη μας.

Και σας αφήνω με κάτι που λέει ο επίσης guru των χρημάτων, πολύ μεγάλος επενδυτής Αμερικανός, συγγραφέας best sellers και δισεκατομμυριούχος Robert Kiyosaki, ο οποίος ξεκίνησε από πολύ χαμηλά αφού ο πατέρας του ήταν δάσκαλος:

«Μεγαλώσατε με το να σκέφτεστε πως τα χρήματα είναι κάτι κακό; Εγώ ναι. Ξέρω όμως τώρα πια ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Όλοι ξέρουμε ανθρώπους που κάνουν άσχημα πράγματα με τα χρήματα. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αν θέλουν να γίνουν πλούσιοι, θα μεταμορφωθούν σε εγωιστικές και άπληστες προσωπικότητες. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά γίνονται έτσι. Πάντα όμως να θυμάστε ότι αν αποφασίσετε να γίνεται πλούσιοι μπορείτε κάλλιστα να αποφασίσετε παράλληλα να γίνεται ένας καλός άνθρωπος που είναι πλούσιος και γενναιόδωρος και όχι ανόητος με τα χρήματα. Τα χρήματα είναι απλώς ένα εργαλείο. Στα σωστά χέρια μπορεί να κάνει ανυπολόγιστο καλό. Στα λάθος χέρια μπορεί να κάνει απίστευτο κακό. Γι’ αυτό, αυτό που είναι σημαντικό είναι ο άνθρωπος με τα χρήματα κι όχι αυτά καθαυτά τα χρήματα. Τα χρήματα δεν είναι το όνειρο. Τα χρήματα επιτρέπουν τα όνειρα να πραγματοποιηθούν».

Ώς την επόμενη φορά, έχετε την αγάπη μου και καλή σας ανάγνωση!