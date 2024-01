Σκάνδαλο ψεύτικων ηλικιών στο Ποδόσφαιρο: Ο Κάνγκα γεννήθηκε… τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του

Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής (CAF), ο οργανισμός που εποπτεύει το ποδόσφαιρο στην ήπειρο, ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τη παραποίηση της ηλικίας ενός παίκτη από την Γκαμπόν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε το 1990, ωστόσο, η ανάλυση αποκαλύπτει ότι οι ισχυρισμοί του για την ηλικία του δεν είναι συνεπείς.

Ο Guelor Kanga ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε το 1990, αλλά έκτοτε έγινε γνωστό ότι η μητέρα του μπορεί να πέθανε το 1985, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό του για την ηλικία του.

According to Bein Sport, Gabon national team player Guélor Kanga Kaku is to meet CAF's disciplinary committee to explain why his mother died in 1986 even though he was born in 1990. https://t.co/sbdUTITuZr#football #gabon #caf pic.twitter.com/00EB9iLzbQ

— Mimi Mefo Info (@MimiMefoInfo) January 10, 2024