Σεισμός 6,5 ρίχτερ στην Κόστα Ρίκα: Καρέ-καρέ η στιγμή που χτυπά ο εγκέλαδος σε σούπερ μάρκετ

Μια σεισμική δόνηση 6,5 βαθμών έπληξε τη δυτική Κόστα Ρίκα το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού, που καταγράφηκε στις 04:28 (ώρα Ελλάδας), βρισκόταν 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της κοινότητας Χάκο, ενώ σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 19,8 χιλιομέτρων, κατά την ίδια πηγή.

Poor guy who tried to find a way to protect himself from the earthquake, in #Kurdistan – #Erbil #Earthquake #CostaRica pic.twitter.com/F4Ztr1637t

— Dara Qader (@daraqadir) November 13, 2017