Σιωπηλή πορεία για τα εκατομμύρια θύματα εμπορίας ανθρώπων στον Βόλο

Σήμερα υπάρχουν περισσότερα θύματα εμπορίας ανθρώπων στον κόσμο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Σε 40 εκατομμύρια υπολογίζονται οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας (Global Estimates of Modern Slavery, 2018). Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου περπατάμε και πάλι για την Ελευθερία σε 12 πόλεις της Ελλάδας παράλληλα με άλλες 50 χώρες του κόσμου.

H πορεία Walk For Freedom πραγματοποιείται παγκοσμίως για έκτη συνεχόμενη χρονιά με πρωτοβουλία της διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Α21. Φέτος, για δεύτερη χρονιά στην πόλη του Βόλου, η δράση συνδιοργανώνεται από την Α21 και το Α-team Volos, σε συνεργασία με τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Βόλου «Θέτις», υπό την αιγίδα του Δήμου Νοτίου Πηλίου και των Κοινωνικών του Δομών (Κέντρο Κοινότητας και Βοήθεια στο Σπίτι), ενώ τη δράση στηρίζει το ΠΕΠ Θεσσαλίας και πανελλαδικά το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του υπουργείου Εξωτερικών. Στη δράση συμμετέχουν μεταξύ άλλων και το Σωματείο Κινητικά Αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαμπος». Σκοπός της δράσης Walk For Freedom είναι η αφύπνιση του κόσμου για την έκταση του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, καθώς και για την αναγκαιότητα να εκλείψει η σκληρή εκμετάλλευση που βιώνουν οι συνάνθρωποί μας.

Το Walk For Freedom δεν είναι μια πορεία διαμαρτυρίας, αλλά μια δράση στην οποία τα άτομα περπατούν σε μια σειρά σιωπηλά, εκπροσωπώντας τα εκατομμύρια ανδρών, γυναικών και παιδιών που βρίσκονται σήμερα παγιδευμένοι στα «δίχτυα» του οργανωμένου εγκλήματος.

Η συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα ξεκινήσει στις 17.30 στην πλατεία Ρήγα Φεραίου-Δημαρχείο Βόλου. Η πορεία θα περάσει από την παραλιακή οδό και θα τερματίσει στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Ταυτόχρονα θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό σχετικό με την εμπορία ανθρώπων. Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν και ανοιχτή προς όλους. Η πορεία θα διεξαχθεί και σε άλλες 11 πόλεις, μεταξύ άλλων, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θέρμη, Πάτρα, Λάρισα, Τρίκαλα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Καρδίτσα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ανώνυμη καταγγελία για περιστατικό εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα, υπάρχει διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109.

Αν δεις κάτι, πες κάτι!