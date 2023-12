Σημαντικοί φορείς και οργανισμοί υποστηρίζουν το διεθνές θερινό Πανεπιστήμιο στη Βοστώνη

Το Τμήμα Ελληνικής Παιδείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η ΑΧΕΠΑ, αλλά και η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, είναι μερικοί από τους πολύ σημαντικούς φορείς, που υποστηρίζουν το 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Βοστώνη. Στη δημοσιότητα δόθηκε το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ της διοργάνωσης στο οποίο πρωταγωνιστεί ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Νίκος Αλιάγας. Το πρόγραμμα οργανώνουν το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Maliotis Cultural Center του Hellenic College Holy Cross της Βοστώνης και η American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA).

Στο επετειακού χαρακτήρα Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο συμμετέχουν επιπλέον οι ακόλουθοι φορείς και Πανεπιστημιακά τμήματα: Boston University Philhellenes, The University of Chicago, Center for Hellenic Studies, Setor de Grego, Instituto de Letras, Rio De Janeiro University, Study in Greece και άλλοι φορείς που θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η δράση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 28 Μαΐου έως και 2 Ιουνίου 2024, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Maliotis Cultural Center στο Brookline και τελεί υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Φέρει δε τον τίτλο: «Η διάδοση και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια της Αμερικής». Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ως χορηγοί επικοινωνίας οι: ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, Πρώτο Πρόγραμμα 105,8, Φωνή της Ελλάδας, Κανάλι της Βουλής, ERTFLIX, Real FM, Real News, real.gr, CNN GREECE. Σημαντική είναι η χορηγία επικοινωνίας από τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης: Εθνικός Κήρυξ/The National Herald, Greek Reporter.com, greeknewsusa.com. Πληροφορίες και υποβολή βιογραφικών/αιτήσεων εγγραφών:

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθύντρια Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

email: [email protected] και στην ιστοσελίδα https://summerschool.ac.uoi.gr

fb: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, Nikoletta Tsitsanoudis Mallidis, Όμιλος Αποφοίτων Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.

Χρυσούλα Κουρκουντή, Εκτελεστική Διευθύντρια Μαλιώτειου Πολιτιστικού Κέντρου

website: https://maliotis.hchc.edu/

fb: https://www.facebook.com/MCCatHCHC?locale=el_GR

Instagram: maliotisculturalcenter_of_hchc