Σημαντικά στελέχη διεθνούς εμβέλειας μεταξύ των ομιλητών της ECDM Conference North 2021

Το γεγονός της χρονιάς για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Ψηφιακό Μάρκετινγκ στη Βόρεια Ελλάδα, η διοργάνωση eCommerce & Digital Marketing Conference North 2021 (ECDM Conference North 2021) πλησιάζει και το ενδιαφέρον των επισκεπτών και των συνέδρων κορυφώνεται!

Η εκδήλωση ECDM Conference North 2021 θα πραγματοποιηθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στις εγκαταστάσεις της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2021.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τη χώρα μας και το εξωτερικό, το διήμερο συνέδριο της διοργάνωσης έχει στόχο να παρουσιάσει στο κοινό τις βέλτιστες πρακτικές από εγχώρια και διεθνή επιτυχημένα Project και όλες τις τάσεις, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Οι ομιλητές που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τους διοργανωτές είναι οι:

Nidhi Arya, Senior Product Manager, Zalando

Aleksandra Beyer Nunes, Global Programmatic Manager, The Economist Group

Dimitris Evagelou, Lead Designer & Art Director, DDB Athens

Thomas Katakis, Sales Director Greece & Cyprus, Retargeting Hellas

Konstantin Konstandinov, Senior Sales Director CEE and CIS, Rakuten Viber

Penny Kontogeorgou, Partner, Attorney-at-Law, Zoulovits – Kontogeorgou Law Firm

Patrick De Pauw, CEO, Social Seeder

Aris Sfakianakis, Greek Regions Manager, DHL Express

Harry Spinthakis, Country Manager, GLAMI

Sotiris Syrmakezis, CEO & Co-Founder, Throo Payments Europe

Konstantinos Tsipras, Senior eCommerce & Digital Marketing Manager, Leroy Merlin

Natalia Zhukova, Head of Marketing, Market Research, SEMrush

Οι διαδικασίες εγγραφής όσων ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το διήμερο συνέδριο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, αλλά και των επισκεπτών της έκθεσης, έχουν ξεκινήσει.

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο της ECDM Conference North 2021 είναι δωρεάν. Το μόνο που χρειάζεται για την επίσκεψη στην έκθεση, είναι μία δωρεάν εγγραφή που μπορείτε να πραγματοποιήσετε εδώ. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη.

Το κόστος του κανονικού εισιτηρίου για τη συμμετοχή στο διήμερο συνέδριο είναι 55 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εξασφαλίζει συμμετοχή και στις δύο ημέρες του συνεδρίου. Για τα μέλη του GR.EC.A προβλέπεται μειωμένο εισιτήριο, με κόστος 40 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όσοι κλείσουν το εισιτήριό τους για το συνέδριο έως τις 24 Οκτωβρίου, θα μπορέσουν να το αποκτήσουν στην προνομιακή τιμή των 40 ευρώ συν ΦΠΑ.

Στην τιμή του εισιτηρίου για το συνέδριο συμπεριλαμβάνονται:

Συμμετοχή και στις δύο ημέρες του συνεδρίου

1 διάλειμμα για καφέ κάθε μέρα

Υλικό συνεδρίου (συμπεριλαμβανομένης της τσάντας συνεδρίου και στυλό, σημειωματάριο)

Στο συνέδριο θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση των ομιλιών.

Η είσοδος στην ECDM Conference North 2021 επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες*.

Μεγάλοι Χορηγοί:

DHL

3ds

Χορηγοί:

DigitalUP

ONIT!

Retargeting

cs.cart hellas

Υποστηρικτές:

IpHost

Business Cloud

reccodo

Think Open

H εκδήλωση τελεί υπό τις αιγίδες των:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Θεσσαλονίκης

Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

GR.EC.A

iab Hellas

ΣΕΠΕ

ECDM Conference North 2021

Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό κέντρο ″Ιωάννης Bελλίδης″, Θεσσαλονίκη.

Χρόνος διεξαγωγής: 6 & 7 Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: north.ecdmexpo.com

Διοργάνωση: Verticom

* Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξαγωγής της εκδήλωσης ECDM Conference North 2021

Με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων, οι κανόνες διεξαγωγής τής εκδήλωσης, είναι οι εξής:

1. Κανόνες Εισόδου στο Εκθεσιακό Κέντρο (χώρο της έκθεσης)

• Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass (εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.

• Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.

• Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.

2. Κανόνες Λειτουργίας Έκθεσης

• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

• Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.

* Τα υγειονομικά πρωτόκολλα μπορεί να τροποποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης.