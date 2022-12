Σιλβέστερ Σταλόνε: Ψάχνει για αγοραστές – Πουλάει την έπαυλή του στο Λος Άντζελες

O Σιλβέστερ Σταλόνε αποφάσισε να πουλήσει άλλη μία από τις επαύλεις του. Αφού πουλήθηκε στην Αντέλ η εντυπωσιακή έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς στην τιμή των 58 εκατομμυρίων δολαρίων, πλέον επιθυμεί να δώσει έναντι αμοιβής και ένα ακόμη ακίνητό του, που βρίσκεται στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η έπαυλη αυτή βρίσκεται στο San Fernando Valleys και αγοράστηκε από τον θρυλικό Ρόκι πριν από περίπου 9 μήνες. Η τιμή που ζητά είναι 22,5 εκατομμύρια δολάρια και, σε περίπτωση πώλησης, θα έχει κέρδος 4 εκατομμύρια δολάρια.

Sylvester Stallone has listed his Hidden Hills, California home for $22.5 million.

• 10,500 square feet

• 4 bed, 8 bath

• Pool, gym, and movie theater

The house also has a four-stable barn and riding area for horses.

He bought the home for $18.2 million just 9 months ago. pic.twitter.com/BvypG8Obh6

— Joe Pompliano (@JoePompliano) December 20, 2022