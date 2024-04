«Σηκωτή» πήραν οι αστυνομικοί την Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση κατά των ορυκτών καυσίμων

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ προσήχθη το Σάββατο (6/4) στη Χάγη της Ολλανδίας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion που τάσσεται κατά των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων.

Η Τούνμπεργκ οδηγήθηκε σε λεωφορείο από την ολλανδική αστυνομία μαζί με άλλους διαδηλωτές, που επιχείρησαν να αποκλείσουν έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο.

The amazing ⁦@GretaThunberg⁩ arrested for the 2nd time at the peaceful demonstration in The Hague to demand an end to the criminal fossil subsidies. Greta is set apart from the rest and kept in a police van. #StopFossilSubsidies #A12blokkade #StopFossieleSubsidies pic.twitter.com/uYxpFw7SB4

— lucas winnips (@LWinnips) April 6, 2024