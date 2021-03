Σικάγο: Toυλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι

Τουλάχιστον 2 άτομα έπεσαν νεκρά και άλλα 13 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς στο Σικάγο στις ΗΠΑ.

«Δεκαπέντε άτομα δέχθηκαν πυρά και δύο από αυτά πέθαναν», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σικάγο, προσθέτοντας ότι τέσσερα όπλα βρέθηκαν στο σημείο των πυροβολισμών. Ενας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά την διάρκεια ενός πάρτι την Κυριακή, σύμφωνα με το nbcnews.com.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πάρτι γινόταν σε μια εταιρεία με φορτηγά ρυμούλκησης. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα όπως και η τύχη του δράστη. Σε εξέλιξη είναι αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό του.

2 people are dead and 13 others were shot at a party in Chicago’s South Side early Sunday morning, authorities say. https://t.co/euIPG7XDHH

— NBC News (@NBCNews) March 14, 2021