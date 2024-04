Σιέρα Λεόνε: Ανοίγουν μέχρι και τάφους για να φτιάξουν το ναρκωτικό από ανθρώπινα οστά

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Σιέρα Λεόνε εξαιτίας ενός ψυχοδραστικού ναρκωτικού που παρασκευάζεται από ανθρώπινα οστά. Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα είναι παρανοϊκή καθώς παρατηρείται απότομη αύξηση του ναρκωτικού kush. Οι αστυνομικοί έχουν φτάσει στο σημείο να φυλάνε τα νεκροταφεία στην πρωτεύουσα Φρίταουν, για να εμποδίσουν τους νεαρούς άνδρες οι οποίοι σκάβουν σκελετούς για να πάρουν τα οστά και να φτιάξουν το ναρκωτικό.

Το Kush είναι ένα ναρκωτικό που παρασκευάζεται από διάφορες ουσίες, όπως τοξικά χημικά, βότανα, κάνναβη, απολυμαντικό, αλλά ένα από τα κύρια συστατικά του είναι τα αλεσμένα ανθρώπινα οστά, καθώς περιέχουν ίχνη θείου, τα οποία ενισχύουν την επίδραση του ναρκωτικού.

Σε πανεθνικό μήνυμα χθες ο πρόεδρος της Σιέρα Λεόνε Bio δήλωσε: «Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή απειλή λόγω των καταστροφικών επιπτώσεων των ναρκωτικών και της κατάχρησης ουσιών, ιδίως του καταστροφικού συνθετικού ναρκωτικού kush».

Psychoactive drug made from HUMAN BONES that has seen addicts digging up GRAVES to get high leads to Sierra Leone declaring a national emergency – as 'zombie' narcotic sweeps through West Africa, killing a dozens a month | Daily Mail Online https://t.co/5b9JWqK1O5

Αν και δεν υπάρχει επίσημος αριθμός θανάτων που να συνδέεται με την κατάχρηση του Kush, ένας γιατρός από το Freetown δήλωσε στο BBC ότι «τους τελευταίους μήνες εκατοντάδες νεαροί άνδρες πέθαναν από οργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από το ναρκωτικό».

Μεταξύ του 2020 και του 2023 οι εισαγωγές στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Σιέρα Λεόνε με ασθένειες που συνδέονται με το Kush αυξήθηκαν κατά σχεδόν 4000%, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι νεαροί άνδρες ηλικίας 18-25 ετών. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Σιέρα Λεόνε πριν από περίπου έξι χρόνια και προκαλεί υπνηλία που μπορεί να αποσπάσει τους χρήστες από την πραγματικότητα για αρκετές ώρες. Συνήθως κοστίζει μόνο 20 πένες ανά τσιγαριλίκι, αν και οι αναφορές δείχνουν ότι πολλοί ξοδεύουν έως και 8 λίρες την ημέρα για το ναρκωτικό, ποσό που είναι τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο εισόδημα είναι μόλις 400 λίρες το χρόνο.

Μετά από αυτή την ανησυχητική αύξηση, ο πρόεδρος της χώρας δημιούργησε μια Εθνική Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά και την Κατάχρηση Ουσιών με κέντρα που θα είναι «επαρκώς στελεχωμένα με επαγγελματίες να προσφέρουν φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με εθισμό στα ναρκωτικά».

Επί του παρόντος υπάρχει μόνο ένα κέντρο θεραπείας για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά σε ολόκληρη τη χώρα και αυτό είναι στο Freetown, αλλά ακόμη και αυτό δημιουργήθηκε μόλις στις αρχές του τρέχοντος έτους και διαθέτει μόλις 100 κλίνες. Επιπλέον, η αστυνομία έχει λάβει εντολή να βρει και να συλλάβει τους διακινητές.

Ο Δρ Abdul Jalloh, επικεφαλής του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Σιέρα Λεόνε, δήλωσε ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης είναι «το σωστό βήμα» και θα είναι «ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών».

Ένα από τα θύματα, ο 25χρονος Abu Bakhar δήλωσε στο Channel 4 News ότι εγκατέλειψε τις ελπίδες του για μια μουσική καριέρα, καθώς το φάρμακο τον έχει κάνει «ζόμπι».

«Λόγω των ναρκωτικών άφησα τις σπουδές μου. Εξαιτίας των ναρκωτικών δεν επικεντρώθηκα στη συγγραφή. Εξαιτίας των ναρκωτικών δεν συγκεντρώθηκα σε τίποτα».

Sierra Leone President Julius Maada Bio, has declared a national emergency on substance abuse, following calls on his government to crack down on the rising use of a cheap and a lethal synthetic drug known as kush. pic.twitter.com/mlSgFvKMge

— CGTN Africa (@cgtnafrica) April 6, 2024