Σία Κοσιώνη: Το πλάνο με τον θρίαμβο του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη

Περιμένοντας έξω απο το παραβάν. Γιατί τον αφορά κι ας μην το ξέρει ακόμη. Γιατί μας αφορά όλους. Η ψήφος ειναι η φωνή μας. Η ψήφος ειναι η δύναμη μας. Γι αυτό και δεν την αναθέτουμε σε άλλους. Για τους 530.000 νέους που σήμερα ψηφίζουν για πρώτη φορα. Σας αφορά. #elections2019 #elections #vote #govote #europeanelections2019 #europe