Σεϋχέλλες: Τεράστια έκρηξη με δεκάδες τραυματίες – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Σεϋχέλλες μετά από μεγάλη έκρηξη σε βιομηχανική περιοχή στο μεγαλύτερο νησί του κράτους Μαέ.

Αποκαλυπτικά είναι τα πλάνα τα οποία προέρχονται από βιντεοσκοπημένο υλικό που δείχνει τη στιγμή της έκρηξη, που άφησε πίσω της ένα τοπίο καταστροφής όπως και τουλάχιστον 66 τραυματίες.

Το διεθνές αεροδρόμιο υπέστη επίσης ζημιές, παρόλο που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα μακριά. Τα σχολεία έκλεισαν όπως και τα νοσοκομεία, για όλους, εκτός από τα επείγοντα περιστατικά.

WATCH: A huge blast at an explosives depot in Seychelles injured dozens of people and brought down buildings, prompting the country’s “shocked” president to declare a state of emergency. pic.twitter.com/kK65gEf0tb — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 7, 2023

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τοπική ώρα σε μια κατασκευαστική εταιρεία, όπου αποθηκεύονταν εκρηκτικά.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, Γουάβελ Ραμκαλαουάν, δήλωσε «συγκλονισμένος».

A state of emergency has been declared in Seychelles, after a massive explosion at an industrial area on the main island, Mahé, as well as flooding. The blast ripped through the zone, flattening commercial buildings and wrecking nearby housing, leaving a trail of devastation… pic.twitter.com/j756gcWqYr — Capital FM Uganda (@CapitalFMUganda) December 7, 2023

«Εξήντα έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Πρόβιντενς στο Μαχέ, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

President: At least 66 people injured in blast at explosives depot in Providence, Seychelles; schools shut and non-essential workers ordered to remain at home https://t.co/EDUlTrbfK6 — Factal News (@factal) December 7, 2023

Η έκρηξη συγκλόνισε το νησί την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Πηγή: Πρώτο Θέμα