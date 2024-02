«Σεξιστικό photoshop» – «Πείραξαν» την εμφάνιση Αυστραλής βουλευτή για να φαίνεται πιο αποκαλυπτική

Το τηλεοπτικό δίκτυο Nine News κατηγορεί η βουλεύτρια Georgie Purcell από τη Βικτόρια της Αυστραλίας για σεξιστικό photoshop, ώστε το ντύσιμό της να φαίνεται πιο αποκαλυπτικό.

Το τηλεοπτικό κανάλι ζήτησε συγγνώμη για την εικόνα που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων ενώ ισχυρίστηκε ότι, υπαίτιος για την επεξεργασία ήταν η «αυτοματοποίηση από το Photoshop» της Adobe. Στην εικόνα, το στήθος της Purcell φαινόταν μεγαλύτερο, ενώ η μέση της ήταν ιδιαίτερα τονισμένη. Από πλευράς Purcell αμφισβητείται ο ισχυρισμός περί αυτοματοποίησης.

«Γραφιστικό λάθος»

Το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε την εν λόγω εικόνα κατά τη διάρκεια του δελτίου το βράδυ της Δευτέρας (29/01). Ο διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Hugh Nailon ζήτησε συγγνώμη από τη βουλεύτρια της Άνω Βουλής ενώ έκανε λόγο για «γραφιστικό λάθος».

«Το τμήμα γραφιστών μας έλαβε μία διαδικτυακή εικόνα της Georgie, για χρήση σε ρεπορτάζ για το κυνήγι πάπιας. Σύμφωνα με την κοινή πρακτική, η εικόνα άλλαξε μέγεθος προκειμένου να ταιριάζει στις προδιαγραφές μας», είπε και συνέχισε: «κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ο αυτοματισμός από το Photoshop δημιούργησε μια εικόνα που δεν ήταν σύμφωνη με την αυθεντική. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά, ειδησεογραφικά μας πρότυπα και, γι’ αυτό, ζητάμε ανεπιφύλακτα συγγνώμη από την κ. Purcell».

Από πλευράς Adobe, πάντως, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι, η χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης θα απαιτούσε «ανθρώπινη παρέμβαση». «Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή την εικόνα θα απαιτούσε ανθρώπινη παρέμβαση και έγκριση», τόνισε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος.

«Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει στους άντρες συναδέλφους μας»

Η Purcell δήλωσε ότι, συγκρίνοντας την εικόνα με την αρχική, που τραβήχτηκε το 2023, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή έχει υποστεί επεξεργασία. Όπως τόνισε, αυτό επιστέγασε τη «χειρότερη» ημέρα της από την εκλογή της, δεδομένου ότι η είδηση αφορούσε την απόρριψη από την κυβέρνηση, της πρότασης για απαγόρευση του κυνηγιού πάπιας.

«Ανέχτηκα πολλά χθες, αλλά το γεγονός ότι το σώμα μου και το ντύσιμό μου υποβλήθηκαν σε Photoshop από τα μέσα ενημέρωσης δεν ήταν από τις καλύτερες στιγμές μου. Δεν είναι ασυνήθιστο για τους πολίτικους να έχουν καταστροφικές μέρες στη δουλειά αλλά μπορώ να πω χωρίς επιφύλαξη ότι, η χθεσινή, ήταν η χειρότερη μέρα που έχω περάσει μέχρι στιγμής», δήλωσε στον Guardian Australia. «Δυστυχώς, η μεγάλη διαφορά για τις γυναίκες είναι ότι πρέπει συν τοις άλλοις να αντιμετωπίζουν τη συνεχή σεξουαλικοποίηση και την αντικειμενοποίηση, τις οποίες συνεπάγεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εικόνα τους», συνέχισε και τόνισε ότι, το περιστατικό, αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα των διακρίσεων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πολιτικοί. «Ας είμαστε ξεκάθαροι – αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει στους άντρες συναδέλφους μας», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως, «το μήνυμα από αυτή την ιστορία στις νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια σε όλη τη Βικτώρια είναι ότι, ακόμα και όταν βρίσκεστε στην κορυφή του αντικειμένου σας, το σώμα σας είναι πάντα προς πώληση».

Επίσης, σημείωσε πως ελπίζει ότι το «σεξιστικό μοντάζ» δε θα επισκιάσει το έργο της γυναίκας δημοσιογράφου που συνέταξε το εν λόγω ρεπορτάζ ή τον συνεχή αγώνα της για την απαγόρευση του κυνηγιού πάπιας. «Για την ώρα, ας μείνουμε στο ότι τουλάχιστον τώρα ξέρω πώς θα έμοιαζα με αυξητική στήθους και γραμμωμένους κοιλιακούς», τόνισε.

